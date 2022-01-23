Челсі – Тоттенгем: онлайн лондонського дербі у чемпіонаті Англії

Челсі VS Тоттенгем / Фото: Колаж: Сьогодні

Поєдинок Челсі – Тоттенхем розпочнеться о 18:30 за київським часом. Ми проведемо зустрічі з описом усіх ключових моментів.

ОНЛАЙН ЧЕЛСІ – ТОТТЕНХЕМ

Дербі між Челсі та Тоттенхемом є другим за значимістю в Лондоні після протистояння Челсі з Арсеналом. Ворожнеча між клубами загострилася після матчу у сезоні 2015/2016 років.

Також градус перед матчем підігріває той факт, що раніше нинішній наставник Антоні Конте раніше тренував Челсі та залишив команду не зовсім мирним способом.

Антоні Конте зіграє проти своєї колишньої команди / Фото: Reuters

Турнірне становище

Челсі йде на третьому місці у турнірній таблиці чемпіонату Англії. Лондонці всього на один бал відстають від Ліверпуля, що йде другим, але має в активі на два матчі більше.

Тоттенхем йде шостим, але в активі лише 19 матчів. І відставання від того ж Челсі складає вісім балів, тому "шпори" ще можуть поправити своє становище, якщо візьмуть очки у перенесених матчах.

Форма команд

Незважаючи на те, що Томаса Тухеля було визнано найкращим тренером року, Челсі не може виграти в Прем'єр-лізі вже протягом чотирьох матчів.

Тоттенхем нещодавно програв Челсі у Кубку ліги, а ось у чемпіонаті "шпори" не програють з кінця жовтня, коли поступилися Манчестер Юнайтед (0:3). Тоді командою ще керував Ешпіріту Санто.

Котирування букмекерів

Аналітики впевнені, що сьогодні Челсі перерве свою невдалу серію: коефіцієнт на перемогу команди Томаса Тухеля – 1.78, на нічию – 3.65, на перемогу Тоттенхема – 5.00.

Де дивитись

Матч Челсі – Тоттенхем у прямому ефірі покажуть на каналі Setanta Ukraine, який доступний за допомогою сервісу OLL.TV . Трансляція розпочнеться о 18:30.