14 вересня 19:45
Севілья --
Зальцбург --
14 вересня 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 вересня 22:00
Динамо --
Бенфіка --
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Барселона --
Баварія --
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Челсі --
Зеніт --
14 вересня 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 вересня 22:00
Лілль --
Вольфсбург --
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Вільярреал --
Аталанта --
15 вересня 19:45
Бешикташ --
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Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
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Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
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Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Людина-поїзд! Кріштіану Роналду здивував своєю швидкістю

Любомир Луканюк
13 вересня, 09:09
36-річний форвард Манчестер Юнайтед розігнався до швидкості 32,5 км/год в матчі проти Ньюкасла, де він забив два голи

Кріштіану Роналду оформив дубль у першому матчі після повернення в МЮ / Фото: REUTERS

Манчестер Юнайтед обіграв Ньюкасл в матчі 4-го туру англійської Прем'єр-ліги. У зустрічі, яка пройшла 11 вересня, в складі МЮ дебютував Кріштіану Роналду.

Португалець став автором дубля. При цьому в одному з епізодів матчу 36-річний Роналду розігнався до швидкості 32,5 км/год!

Зазначимо, що на початок вересня найшвидшим гравцем в АПЛ нинішнього сезону був форвард Саутгемптона Адам Армстронг – 35,65 км/год. На другому місці знаходився представник Вулверхемптона Адама Траоре – 35,6 км/год.

Цікаво, що рекордсмен світу із бігу на стометрівці Усейн Болт розганявся до 44 км/год.

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До речі, раніше в відборі на ЧС-2020 Кріштіану Роналду побив неймовірний рекорд. Португалець став кращим бомбардиром в історії збірних. Подивіться, як він це зробив.

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