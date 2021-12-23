Людина, яка оголосила Усика чемпіоном світу, потрапила в жахливу ДТП

Олександр Усик і Девід Діаманте / Фото: Instagram

Дорожньо-транспортна пригода сталася у Нью-Йорку, коли Девід Діаманте, один з найвідоміших ринг-анонсерів світу, рухався на своєму байку Третьою авеню в Брукліні.

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Як повідомляє boxingscene, 50-річний Діаманте отримав три тріщини у хребті, численні переломи ребер, а також серйозну травму правого коліна.

Девіда було доставлено до лікарні у критичному стані.



Під час п'ятигодинної операції ринг-анонсеру вставили у хребет дев'ять гвинтів, стрижні та донорські матеріали.



Сам Діаманте перебуває при тямі.

"Це буде тяжкий шлях. Я зазнав серйозних травм, знадобиться час, щоб оговтатися після них. Це буде проблематично. Мені доведеться знову вчитися ходити, а зараз існує ризик ускладнень. Але я зберігаю позитивний настрій і повернуся якнайшвидше", – каже ринг-анонсер.

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Зазначимо, що Девід Діаманте, відомий своєю колоритною зачіскою – дредами до колін – працював на кількох боях Олександра Усика. Зокрема, він був шоуменом на зважуванні українця перед переможним для нього поєдинком із Дереком Чісорою восени-2020.

Також Діаманте оголошував вердикт суддів у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у крузервейті, в якому Олександр Усик 2018 року переміг у Москві росіянина Мурата Гассієва, заробивши ексклюзивний кубок Мохаммеда Алі та грошовий приз у розмірі 10 млн доларів.