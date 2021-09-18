Чек отримав, а Росію кинув: скандальний боксер залишився українцем

Редкач з українським паспортом / Фото: Instagram

Днями 35-річний Іван Редкач зізнався, що отримав пропозицію від Росії про зміну громадянства. Нібито йому запропонували за це 500 тисяч доларів.

Пізніше скандально відомий український боксер, який давно проживає в США, сфотографувався з чеком, натякаючи на те, що прийняв пропозицію РФ. "Чек отримав, а ось паспорт чекаю", – написав тоді Редкач.

Іван Редкач / Фото: Instagram

Однак підсумком цієї саги стало сьогоднішнє повідомлення від Редкача про те, що він таки залишається українцем.

Щоправда, пост боксера знову виявився вкрай неоднозначним.

Наклавши пісню "Разом нас багато" на кадри з українським паспортом, Редкач написав в Instagram таке:

"Шановні хейтери і мої любі друзі, громадянство України я не поміняв. За жодні спокуси. Я дуже люблю Україну, а ще мені подобається наш крутий президент. Володимир Зеленський – один з найкращих, після Віктора Федоровича Якубовича. Якубович був одним із найкращих президентів в історії України. Разом нас багато, нас не подолати. Видихайте".

Нагадаємо, раніше Редкач налаштував проти себе українців, заявивши: "Люблю дуже Україну, не люблю людей, які живуть там, без мрії і мотивації, без своєї думки, жебраки в душі".

Іван Редкач назвав українців жебраками / Фото: Instagram

Також Редкач відомий тим, що постійно тролить команду Олександра Усика за проросійські погляди і критикує Василя Ломаченка, з яким якось навіть зчепився в американській церкві.