Церемонія закриття Олімпіади в Токіо: онлайн-трансляція "секретного" шоу
8 серпня, 14:02
Андрій Трофімов
Церемонія "Світи, які нас об'єднують" пройде без глядачів і триватиме три години. Дивимося шоу разом!
Церемонія закриття Олімпіади проходить в Токіо 8 серпня / Фото: Reuters
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Сьогодні завершується літня Олімпіада в Токіо. Естафета буде передана Парижу – в столиці Франції пройдуть наступні Ігри, влітку 2024. Церемонія закриття почнеться о 14:00 по Києву і завершиться, орієнтовно, о 17:00.
Все про трансляції: Церемонія закриття Олімпіади – коли початок і де дивитися
Онлайн церемонії закриття Олімпіади
Все цікаве про закриття Олімпіади. Стартуємо о 14:00!
Деталі церемонії закриття тримаються в найсуворішому секреті . Але дещо про неї можна розповісти і до старту.
Прощання з Олімпіадою пройде без глядачів – на трибунах будуть тільки представники МОК, делегацій, журналісти. У тому числі кореспондент Спорт Сегодня Любомир Луканюк.
нести прапор України на церемонії довірили дворазової призерці Олімпіади-2020 Людмилі Лузан . Вона взяза бронзу на каное-одиночці на дистанції 200 метрів і срібло на каное-двійці на 500 метрів. Молодчина!
Людмила Лузан нестиме прапор України на церемонії закриття Олімпіади-2020 / Фото: Reuters
"Світи, які нас об'єднують" – таку назву отримала церемонія. За задумом організаторів, ця назва відображає олімпійський дух і висловлює ідею про те, що кожен з нас – це вже цілий світ.
Олімпійський прапор після спуску урочисто пронесуть перед центральною трибуною. У чаші погасять олімпійський вогонь і почнеться салют.