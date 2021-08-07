Церемонія закриття Олімпіади: коли початок і де дивитися

Ігри в Токіо, що стартували 23 липня, фінішують 8 серпня. На яких ресурсах і о котрій годині дивитися церемонію закриття Олімпіади

Олімпійський вогонь 8 серпня згасне / Фото: Reuters

У неділю, 8 серпня, в Токіо на Національному стадіоні відбудеться церемонія закриття літніх Олімпійських ігор. Вона почнеться о 14:00 за київським часом.

ХТО ПОКАЖЕ ЗАКРИТТЯ ІГОР

У прямому ефірі церемонію закриття XXXII Літніх Олімпійських ігор покаже канал UA:Перший, доступний на сервісі OLL.TV.

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Церемонія закриття отримала назву "Світи, які нас об'єднують". За словами організаторів, ця назва відображає олімпійський дух і висловлює ідею про те, що кожен з нас – це вже цілий світ.

Після спуску олімпійського прапора його урочисто пронесуть перед центральною трибуною. У чаші погасять олімпійський вогонь, і прозвучить артилерійський салют.

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Як і церемонія відкриття Ігор, закриття відбудеться без глядачів. На трибунах будуть присутні тільки представники Міжнародного і національних олімпійських комітетів, а також офіційні особи – близько однієї тисячі глядачів.

Нагадаємо, Ігри в Токіо мали відбутися в 2020 році, але через пандемію були перенесені на 2021-й, при цьому зберегли у своїй назві "2020".

11 тисяч спортсменів з 206 країн протягом 17 днів розігрували 339 комплектів нагород в 41 виді спорту.

Наступна літня Олімпіада відбудеться в 2024 році в Парижі. Зимові Ігри-2022 прийме Пекін.