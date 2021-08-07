Церемонія закриття Олімпіади: коли початок і де дивитися

Олімпійський вогонь 8 серпня згасне / Фото: Reuters
У неділю, 8 серпня, в Токіо на Національному стадіоні відбудеться церемонія закриття літніх Олімпійських ігор. Вона почнеться о 14:00 за київським часом.
ХТО ПОКАЖЕ ЗАКРИТТЯ ІГОР
У прямому ефірі церемонію закриття XXXII Літніх Олімпійських ігор покаже канал UA:Перший, доступний на сервісі OLL.TV.
Читайте також: А в цей час найманці РФ вбили українця: реакція на олімпійські обійми Магучіх з росіянкою
Церемонія закриття отримала назву "Світи, які нас об'єднують". За словами організаторів, ця назва відображає олімпійський дух і висловлює ідею про те, що кожен з нас – це вже цілий світ.
Після спуску олімпійського прапора його урочисто пронесуть перед центральною трибуною. У чаші погасять олімпійський вогонь, і прозвучить артилерійський салют.
Як і церемонія відкриття Ігор, закриття відбудеться без глядачів. На трибунах будуть присутні тільки представники Міжнародного і національних олімпійських комітетів, а також офіційні особи – близько однієї тисячі глядачів.
Нагадаємо, Ігри в Токіо мали відбутися в 2020 році, але через пандемію були перенесені на 2021-й, при цьому зберегли у своїй назві "2020".
11 тисяч спортсменів з 206 країн протягом 17 днів розігрували 339 комплектів нагород в 41 виді спорту.
Наступна літня Олімпіада відбудеться в 2024 році в Парижі. Зимові Ігри-2022 прийме Пекін.
Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 у Токіо – на сайті "Сьогодні":