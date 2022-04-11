Царки щось не поділили: що думав Усик перед війною

Усик на вважав Росію ворогом / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Олександр Усик зробив собі козацьку зачіску і продовжує готуватися до поєдинку проти Ентоні Джошуа.

Боксер завжди був лояльним до Росії. І ніколи не критикував РФ за анексію Криму та війну на Донбасі.

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Усик переконував своїх фанатів у тому, що в Росії добрі люди, а в усьому винні політики.

Ось його цитата перед війною.

"У мене дуже багато знайомих, друзів є в Росії, я з ними продовжую спілкуватися. Вони не винні в тому, що сталося. Що наші царі, які нагорі, чогось не поділили. Президенти між собою щодня розмовляють, спілкуються, а ми один одного хаємо, обзиваємо... Я стільки за цей час почув, що я сепар, ватник, малорос... Там стільки назв, що мені здається, що можна пісню під це вигадати. А те, що відбувається, – це просто бляшанка, страшна бляшанка. Мине багато часу, дай Бог його пройде мало, ми будемо про це згадувати і говорити: "Як ми могли таке допустити?" І таке буде", – говорив тоді Усик.

Цікаво, що боксер не бачив або не хотів бачити, що більшість росіян підтримують фашистський режим Путіна. Режим, який улаштував геноцид українського народу.

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Зараз на Київщині продовжують фіксувати військові злочини російської армії після звільнення регіону. Одним із постраждалих став Олександр Усик. Орки розміщувалися на території його будинку у Ворзелі.