Колишніх зірок збірної Нідерландів Кейта та Снайдера допитала поліція у справі про наркотики

Веслі Снайдер / Фото: Instagram

Кейт і Снайдер входять до числа футболістів, опитаних у зв'язку з гральним закладом, який, за твердженням влади, може мати зв'язки з Пітом С, який очолював злочинне угруповання.

Раніше ми писали, що поєдинок чемпіонату Бразилії між Інтернасьоналем та Греміо завершився масовою бійкою через картонні труни.

Реклама

Предметом розслідування у цій справі є збут наркотичних препаратів, який відбувався зокрема через сайт Edobet, що спеціалізується на азартних іграх. Цей сайт, за даними прокуратури, був створений Фредді С., сином Піта С. Передбачалося, що футболісти, які фігурують у справі, були регулярними відвідувачами ігрового ресурсу.

За інформацією De Telegraaf, 65-річного Піт С. з Гааги було заарештовано у вересні 2020 року в ході розслідування міжнародного незаконного обігу наркотиків усередині країни та за кордоном. Він був пов'язаний з безліччю авторитетних наркобаронів та злочинних організацій від Клааса де Доміні Бруїнсма в Нідерландах до сумнозвісного картеля Калі в Колумбії, який конкурував з бандою Пабло Ескобара.

Піт С. ніколи раніше не був засуджений за звинуваченнями у великомасштабному незаконному обігу наркотиків.