Буря у склянці кефіру та туалетні пристрасті: найгучніші скандали шахових матчів

Зірки світових шахів не завжди можуть себе стримувати / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже вісім років, як на шаховій вершині, сидить норвежець Магнус Карлсен. Сьогодні у Дубаї він розпочне черговий захист титулу. Суперник – росіянин Ян Непомнящий.

Матч складатиметься з 14 партій у класичні шахи. Якщо за їхніми підсумками переможця не буде визначено, шахісти зіграють тай-брейк.

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До старту поєдинку за шахову корону ми згадаємо найгучніші скандали, які були у фіналах.

Гарячі розбирання у "холодну війну"

У 1972 році чемпіон світу з СРСР Борис Спаський у Рейк'явіку зустрічався з претендентом на титул американцем Робертом Фішером.

В атмосфері "холодної війни" під час матчу було дуже гаряче. Програвши першу партію, Фішер не прийшов на другу.

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Боббі заявив, що ситуація в залі заважає йому грати і зажадав прибрати всі телевізійні камери. Організатори відмовилися задовольнити ці вимоги, і Фішер не з'явився на другу партію. Йому зарахували технічну поразку.

Усі думали, що матч зірветься і Фішер поїде. Але американець почав вичікувати реакції чемпіона. І Спаський здався. Він несподівано погодився продовжити матч без глядачів, з лише однією встановленою у приміщенні камерою.

Поєдинок продовжили і Фішер здобув переконливу перемогу – 12,5 на 8,5.

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64 вимоги Фішера

Боббі Фішер мав захищати титул у поєдинку з Анатолієм Карповим. Він висунув Міжнародній федерації (ФІДЕ) 64 вимоги щодо організації матчу!

Три з них були ключовими:

Матч має тривати до 10 виграних партій без урахування нічиїх.

Загальна кількість партій, що граються, не регламентується.

За рахунку 9:9 чемпіон зберігає своє звання.

Після довгих переговорів між представниками ФІДЕ, СРСР та США перші два були задоволені. А ось із третім у Міжнародній федерації не погоджувалися. Оскільки вважали цю вимогу явно несправедливою стосовно претендента.

Адже з неї випливає, що за рахунку 9:8 на користь претендента, останній обов'язково має перемогти і в наступній результативній партії, тобто виграти щонайменше на дві партії більше ніж чемпіон. Тоді як чемпіон за рахунку 9:8 на свою користь зберігав титул.

Фішер не пішов на поступки та відмовився від звання чемпіона світу.

Під гіпнозом

У 1978 році Карпов захищав титул у поєдинку проти Віктора Корчного. Це був єдиний матч в історії, коли один із гравців був без громадянства. Корчний втік із СРСР і його позбавили паспорта.

За твердженнями Корчного, задля досягнення перемоги Карпова радянська сторона вдавалася до численних порушень.

Під час однієї з партій Карпову було передано склянку кефіру, що викликало протест делегації Корчного: під час гри зв'язок із залом для глядачів було заборонено. Претендент переконував, що склянка кефіру – це підказка.

Головною вимогою Корчного була пересадка з перших рядів залу для глядачів радянського психолога Зухаря, який, за словами претендента, під час кожної партії невідривно дивився на нього та гіпнотизував.

У свою чергу радянська делегація звинувачувала Корчного у використанні дзеркальних сонцезахисних окулярів, що заважало Карпову. А також у антирадянській пропаганді.

Карпов мінімально переміг Корчного – 16,5 на 15,5.

Вистава на фініші марафону

Матч між чемпіоном світу Анатолієм Карповим та переможцем змагання претендентів Гаррі Каспаровим став рекордним за кількістю партій – 48. Шахісти грали з вересня 1984 по лютий 1985 року.

Поєдинок був перерваний президентом ФІДЕ Флоренсіо Кампоманесом за рахунку 5:3 на користь Карпова за 40 нічиїх.

Карпов впевнено захопив лідерство та вів з рахунком – 5:0. До збереження титулу залишалося виграти ще одну партію. Але Каспаров переламав перебіг зустрічі. Спочатку він виграв 32-у партію, потім після серії нічиїх, переміг двічі поспіль (у 47-й та 48-й партіях). Рахунок став 5:3!

І тут Кампоманес оголосив про припинення матчу без оголошення переможця. Своє рішення президент ФІДЕ пояснював тим, що було вичерпано "фізичні та можливо психологічні ресурси не тільки учасників матчу, а й усіх, хто має до нього відношення". На той момент поєдинок тривав уже п'ять місяців.

І Карпов, і Каспаров протестували проти припинення матчу, заявивши, що спроможні продовжити гру. Каспаров дуже бурхливо відреагував на виступ Кампоманеса. Він назвав те, що відбувається зрежисованою виставою, метою якої було врятувати Карпова від поразки

Туалетний скандал

Матч за звання чемпіона світу з шахів 2006 року між болгарином Веселін Топалова та росіянином Володимиром Крамником проходив у Елісті.

Під час зустрічі Крамника було звинувачено командою Топалова у використанні електронних підказок при відвідуванні туалету.

Болгари запідозрили недобре, коли Крамник щоразу відлучався до туалету – єдине місце, де не було відеоспостереження.

Менеджер Сільвіо Данаїлов висловив підозри, що Крамник під час відвідування туалету може отримувати підказки від комп'ютера.

Було проведено перевірку кімнат відпочинку та туалетів гравців, що не дала жодних результатів.

Апеляційний комітет визнав, що кількість відвідувань туалету Крамником справді надзвичайно велика. І ухвалив закрити особисті туалети учасників, відкривши один спільний.

Таке рішення образило Володимира Крамника. На знак протесту він не з'явився на п'яту партію, за що йому було зараховано технічну поразку.

Розрулив ситуацію голова ФІДЕ та Калмикії Кірсан Ілюмжинов. Зустріч продовжилася.

Основна частина з 12 партій із класичним контролем часу закінчилася внічию. На тай-брейку Крамник виграв з рахунком 8,5 на 7,5.