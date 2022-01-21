Будуть технічні поразки! Прийнято важливе рішення щодо хокейного турніру Пекіна-2022

Вдруге поспіль Олімпіада пройде без хокеїстів НХЛ / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Міжнародна федерація хокею та Міжнародний олімпійський комітет провели нараду з приводу регламенту турніру у Пекіні-2022. Нагадаємо, на Ігри не приїдуть гравці із НХЛ.

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Головною темою наради було: що робити, якщо у командах будуть спалахи коронавірусу, повідомляє Чемпіонат.

Вирішили таке:

Мінімальна кількість гравців, яких команда має виставити на гру: 15 польових хокеїстів + два воротарі. В окремому матчі допускається вивести на лід 13 хокеїстів + два воротарі.

Якщо під час групового етапу команда не виставить встановлений мінімум гравців, то їй зарахують технічну поразку.

Усі хокеїсти, тренери та персонал команди, які перехворіли на коронавірус протягом 30 днів до Ігор, повинні надати чотири негативні тести ще до вильоту до Пекіна.

Хокеїсти, які захворіли на коронавірус до початку і під час хокейного турніру, можуть бути замінені в будь-який момент.

У плей-офф організатори турніру не хочуть скасовувати матчі, тому якщо якась команда не зможе зіграти свій матч, на її місце буде поставлена найкраща команда з попередньої стадії.

Хокеїсти мають прийняти рішення до 10 січня / Фото: Колаж: Сьогодні

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Раніше ми писали, що у Росії бояться махінацій із ПЛР-тестами на Олімпіаді у Пекіні.