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Будуть технічні поразки! Прийнято важливе рішення щодо хокейного турніру Пекіна-2022

Любомир Луканюк
21 січня, 15:55
У плей-офф Олімпійських ігор відбудуться всі матчі, а ось на груповому етапі можливий "технарь", якщо у заявці буде менше 15 гравців

Вдруге поспіль Олімпіада пройде без хокеїстів НХЛ / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Міжнародна федерація хокею та Міжнародний олімпійський комітет провели нараду з приводу регламенту турніру у Пекіні-2022. Нагадаємо, на Ігри не приїдуть гравці із НХЛ.

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Головною темою наради було: що робити, якщо у командах будуть спалахи коронавірусу, повідомляє Чемпіонат.

Вирішили таке:

  • Мінімальна кількість гравців, яких команда має виставити на гру: 15 польових хокеїстів + два воротарі. В окремому матчі допускається вивести на лід 13 хокеїстів + два воротарі.
  • Якщо під час групового етапу команда не виставить встановлений мінімум гравців, то їй зарахують технічну поразку.
  • Усі хокеїсти, тренери та персонал команди, які перехворіли на коронавірус протягом 30 днів до Ігор, повинні надати чотири негативні тести ще до вильоту до Пекіна.
  • Хокеїсти, які захворіли на коронавірус до початку і під час хокейного турніру, можуть бути замінені в будь-який момент.
  • У плей-офф організатори турніру не хочуть скасовувати матчі, тому якщо якась команда не зможе зіграти свій матч, на її місце буде поставлена найкраща команда з попередньої стадії.

Хокеїсти мають прийняти рішення до 10 січня / Фото: Колаж: Сьогодні

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Раніше ми писали, що у Росії бояться махінацій із ПЛР-тестами на Олімпіаді у Пекіні.

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