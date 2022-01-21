Будуть технічні поразки! Прийнято важливе рішення щодо хокейного турніру Пекіна-2022

Вдруге поспіль Олімпіада пройде без хокеїстів НХЛ / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні
Міжнародна федерація хокею та Міжнародний олімпійський комітет провели нараду з приводу регламенту турніру у Пекіні-2022. Нагадаємо, на Ігри не приїдуть гравці із НХЛ.
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Головною темою наради було: що робити, якщо у командах будуть спалахи коронавірусу, повідомляє Чемпіонат.
Вирішили таке:
- Мінімальна кількість гравців, яких команда має виставити на гру: 15 польових хокеїстів + два воротарі. В окремому матчі допускається вивести на лід 13 хокеїстів + два воротарі.
- Якщо під час групового етапу команда не виставить встановлений мінімум гравців, то їй зарахують технічну поразку.
- Усі хокеїсти, тренери та персонал команди, які перехворіли на коронавірус протягом 30 днів до Ігор, повинні надати чотири негативні тести ще до вильоту до Пекіна.
- Хокеїсти, які захворіли на коронавірус до початку і під час хокейного турніру, можуть бути замінені в будь-який момент.
- У плей-офф організатори турніру не хочуть скасовувати матчі, тому якщо якась команда не зможе зіграти свій матч, на її місце буде поставлена найкраща команда з попередньої стадії.
Хокеїсти мають прийняти рішення до 10 січня / Фото: Колаж: Сьогодні
Раніше ми писали, що у Росії бояться махінацій із ПЛР-тестами на Олімпіаді у Пекіні.