Гавкатимуть! Усик присвятив вірш Україні та вилаяв незгодних

Олександр Усик - чемпіон WBA, IBF, WBO, IBO / Фото: Reuters

З початку війни Олександр Усик раптом став затятим патріотом. Навіть у тероборону записався. Хоча потім швидко звалив з України.

Тепер боксер у соцмережах запостив пісню на свої вірші. За словами Усика, вони були написані чотири роки тому.

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"Доброго вечора, ми з України. Цей вірш я писав уночі 2 січня 2018 року. О 01:27. Я був у своєму тренувальному таборі. Я готувався до поєдинку з Майрісом Брієдісом, і після тренування я не міг заснути. І мені в голову прийшла думка написати цього вірша. Я назвав його "Новий Гімн". Я не знаю, чому я так його назвав. Тож я хочу присвятити цей вірш, а зараз пісню – Україні та українському народу. Слава Богу за Україну!" – написав Усик.

Україна, моя Україна.

Моя сильна, моя Батьківщина.

Ти для мене, як матір для сина,

Сама рідна й навіки одна.

Ти козацького роду країна,

Богом ти на небі любима,

Батьківщина ти сильна моя.

Тіло ми за тебе положим,

А душею ми з Богом завжди.

Ми за тебе, рідненьку, попросим

Всіх святих тебе зберегти.

І безкрайні поля без обмежень,

І вродливі ліса та поля,

І карпатські гори високі,

І смереки стрункі, як струна.

Все в нас є для життя та для свята,

В нас країна єдина на всіх.

Так помолимось, браття, ми Богу,

Щоб зберіг нас у єдності всіх.

Олександр Усик / Фото: Instagram

А потім Усик вирішив чомусь влаштувати розбірки. Спортсмен, який вісім років боявся сказати, що Росія анексувала Крим, їздив відпочивати на півострів до ворогів, водився з московськими попами, обізвав незгодних з ним українців "купкою, яка гавкатиме".

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