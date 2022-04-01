Гавкатимуть! Усик присвятив вірш Україні та вилаяв незгодних

Олександр Усик - чемпіон WBA, IBF, WBO, IBO / Фото: Reuters
З початку війни Олександр Усик раптом став затятим патріотом. Навіть у тероборону записався. Хоча потім швидко звалив з України.
Тепер боксер у соцмережах запостив пісню на свої вірші. За словами Усика, вони були написані чотири роки тому.
"Доброго вечора, ми з України. Цей вірш я писав уночі 2 січня 2018 року. О 01:27. Я був у своєму тренувальному таборі. Я готувався до поєдинку з Майрісом Брієдісом, і після тренування я не міг заснути. І мені в голову прийшла думка написати цього вірша. Я назвав його "Новий Гімн". Я не знаю, чому я так його назвав. Тож я хочу присвятити цей вірш, а зараз пісню – Україні та українському народу. Слава Богу за Україну!" – написав Усик.
- Україна, моя Україна.
- Моя сильна, моя Батьківщина.
- Ти для мене, як матір для сина,
- Сама рідна й навіки одна.
- Ти козацького роду країна,
- Богом ти на небі любима,
- Батьківщина ти сильна моя.
- Тіло ми за тебе положим,
- А душею ми з Богом завжди.
- Ми за тебе, рідненьку, попросим
- Всіх святих тебе зберегти.
- І безкрайні поля без обмежень,
- І вродливі ліса та поля,
- І карпатські гори високі,
- І смереки стрункі, як струна.
- Все в нас є для життя та для свята,
- В нас країна єдина на всіх.
- Так помолимось, браття, ми Богу,
- Щоб зберіг нас у єдності всіх.
А потім Усик вирішив чомусь влаштувати розбірки. Спортсмен, який вісім років боявся сказати, що Росія анексувала Крим, їздив відпочивати на півострів до ворогів, водився з московськими попами, обізвав незгодних з ним українців "купкою, яка гавкатиме".
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"Ну і, звичайно, я не забуду про ту маленьку купку, яка зараз гавкатиме, чому ти не зробив цього раніше, або де ти був раніше. І таке інше. Миру вам, добра і любові, кожен з нас ділиться зі світом тим, що має. Хтось має багато любові і цим ділиться. А хтось має багато злості і посилає її на інших, не розуміючи, що всесвіт працює інакше. Що віддаєш те і отримуєш. Краще пізно, ніж не коли" , – дописав Усик.