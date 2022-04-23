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Гратимуть у своєму смердючому чемпіонаті. Нагорняк про майбутнє російського футболу

Сергій Шаховець
23 квітня, 13:28
Військова агресія Росії проти України поставила хрест на виступах російських команд у міжнародних турнірах

Росія стала країною ізгоєм, вважає Сергій Нагорняк / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська агресія проти України дорого обійдеться спортсменам із Мордора. Усунення від змагань, дискваліфікації – це лише невелика плата за те зло, яке принесла Росія до України.

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Головний тренер збірної України U-18 Сергій Нагорняк поділився своїми думками щодо перспектив російського футболу.

"Все, що пов'язано з Росією – я ігнорую. Їхня телевізійна пропаганда, як і армія, йде по трупах мирних жителів України. Я вірю, що Росія у світовому співтоваристві буде ізгоєм.

Російських спортсменів слід відправляти за російським кораблем. Є лише одиниці тих, хто наважився висловитись проти війни. З футбольних людей лише Федір Смолов, якщо я не помиляюся, висловився проти цієї агресії. Всі інші – це біомаса.

Нехай грають у своєму смердючому місцевому чемпіонаті. Повторюся, Росію треба ізолювати, тоді всьому світові стане легше", – сказав Нагорняк у коментарі Zbirna.com.

Юнаків тренує Нагорняк / Фото: УАФ

Нагадаємо, у відповідь на вторгнення РФ на територію України ФІФА та УЄФА повністю забанили агресора. Збірна Росії, а також усі російські клуби відсторонені від участі у міжнародних змаганнях.

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Росія має понести покарання за агресію проти України / Фото: Колаж: Сьогодні