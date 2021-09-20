22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
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Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
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Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
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Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
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Шахтар --
Інтер --
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ПСЖ --
Манчестер Сіті --
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Лейпциг --
Брюгге --
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Порту --
Ліверпуль --
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Мілан --
Атлетіко --
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Спортинг --
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Шериф --
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Зеніт --
Мальме --
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Баварія --
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Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
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Вольфсбург --
Севілья --
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Зальцбург --
Лілль --
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Буде суд! На фанатів Динамо завели кримінальну справу за кров на "Олімпійському"

Андрій Трофімов
20 вересня, 20:06
Безчинства вболівальників під час матчу чемпіонату України між Динамо і Олександрією не зійдуть їм з рук. Зачинщикам бійки загрожує до чотирьох років в'язниці

Ультрас Динамо побили звичайних вболівальників / Фото: AFP

Кривава бійка на матчі Динамо – Олександрія отримала логічне продовження – за справу взялася поліція.

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Відео бійки:

Як повідомляється на сайті національної поліції, із заявами про тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості звернулися чотири людини.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

"Динамо чітко зазначає свою непохитну позицію щодо неприпустимості будь-яких проявів насильства на стадіоні і невідворотності покарання порушників Закону.

Зі свого боку ми гарантуємо всебічне сприяння органам слідства при розслідуванні кримінального провадження", – виступило раніше з заявою Динамо.

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