Буде суд! На фанатів Динамо завели кримінальну справу за кров на "Олімпійському"

Ультрас Динамо побили звичайних вболівальників / Фото: AFP
Кривава бійка на матчі Динамо – Олександрія отримала логічне продовження – за справу взялася поліція.
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Відео бійки:
Як повідомляється на сайті національної поліції, із заявами про тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості звернулися чотири людини.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.
"Динамо чітко зазначає свою непохитну позицію щодо неприпустимості будь-яких проявів насильства на стадіоні і невідворотності покарання порушників Закону.
Зі свого боку ми гарантуємо всебічне сприяння органам слідства при розслідуванні кримінального провадження", – виступило раніше з заявою Динамо.