Буде суд! На фанатів Динамо завели кримінальну справу за кров на "Олімпійському"

Ультрас Динамо побили звичайних вболівальників / Фото: AFP

Кривава бійка на матчі Динамо – Олександрія отримала логічне продовження – за справу взялася поліція.

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Відео бійки:

Як повідомляється на сайті національної поліції, із заявами про тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості звернулися чотири людини.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.