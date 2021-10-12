Буде продовжуватися вічно: Росію досі позбавляють медалей з Олімпіади в Сочі

Росію позбавили медалі естафетної гонки Сочі-2014 / Фото: AFP

Міжнародний союз біатлоністів на своєму офіційному сайті підтвердив дискваліфікацію російської біатлоністки Ольги Зайцевої, яка попалася на вживанні допінгу.

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Разом з нею анулювали результат збірної Росії в естафетній гонці на Олімпіаді-2014, в якій брала участь Зайцева разом з Яною Романовою, Катериною Шуміловою та Ольгою Вілухіною.

Росіянки завоювали в тій гонці срібну медаль, але в підсумку залишилися без нагород. Срібло дісталося Норвегії, а бронза дісталася Чехії. Олімпійськими чемпіонками, нагадаємо, стали українки.

У 2017 році Міжнародний олімпійський комітет довічно відсторонив Зайцеву від участі в Олімпіадах.

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Нагадаємо, що після грандіозного скандалу з махінаціями з допінгом Росія була позбавлена 4 золотих, 8 срібних і 1 бронзової медалі Сочі-2014. Однак пізніше Спортивний арбітражний суд відновив 2 золоті, 7 срібних і 1 бронзову медалі.