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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Буде нуль: експерти спрогнозували виступ України на Олімпіаді

Андрій Трофімов
2 лютого, 11:27
Загальнокомандний залік має виграти збірна Норвегії, якій прогнозують 44 медалі. А ось в українських спортсменів аналітики не вірять

Ігри в Пекіні має виграти Норвегія / Фото: Колаж: Сьогодні

Американські аналітики компанії Gracenote представили остаточний прогноз на розподіл медалей зимової Олімпіади.

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На жаль, фахівці впевнені, що Україна залишить Пекін із нулем. Нашій команді не прогнозують нагороди. Хоча ми сподіваємося на успіх у біатлоні та фрістайлі.

На думку Gracenote, переможцем загального медального заліку стане збірна Норвегії з 44 медалями (21 золота, 13 срібних та 10 бронзових). Друге місце займе Німеччина – 30 медалей (11-11-8). ОКР стане третьою – 30 нагород (10-12-8).

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Раніше ми розповідали, що український олімпієць вляпався у скандал. Він казав, що Україна та Росія – братні народи.