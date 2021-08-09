Будемо чекати до четверга: ім'я нового наставника збірної України оголосять 12 серпня

Сергій Ребров / Фото: Reuters
Сьогодні, 9 серпня, відбулося засідання виконкому Української асоціації футболу, на якому повинні були представити нового головного тренера збірної України.
Члени виконкому обговорили підсумки п'ятирічної роботи попереднього тренерського штабу, а також можливі кандидатури на пост головного тренера національної команди.
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Новий дует – Ребров і збірна України / Фото: Reuters
Новий дует – Ребров і збірна України / Фото: Reuters
За підсумками обговорення члени виконкому УАФ доручили адміністрації УАФ і Комітету національних збірних команд УАФ провести переговори з потенційними кандидатами на посаду головного тренера національної збірної команди України і в строк до 12 серпня 2021 проінформувати Виконком УАФ про їх підсумки.
Сергій Ребров вирішив піти з Ференцвароша / Фото: AFP
Наступне засідання Виконкому УАФ заплановано провести в Будинку футболу в четвер 12 серпня.
Нагадаємо, що головним кандидатом на пост головного тренера збірної України є Сергій Ребров.
Сергій Ребров/Фото alainclub.ae
Але спочатку йому необхідно залагодити всі питання розірвання контракту зі своїм клубом Аль-Айн, який він тренував два місяці.
Шева залишає збірну України / Фото: Reuters
Нагадаємо, що 1 серпня Андрій Шевченко несподівано подав у відставку з поста головного тренера збірної України. Як пояснили в УАФ, Шева не став продовжувати контракт тому, що вирішив спробувати себе на клубному рівні .
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