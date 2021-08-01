"Якби був ще один заплив – я б узяв "золото": перші слова нашого героя Токіо-2020

Михайло Романчук задоволений своїм виступом на Олімпійських іграх, де він взяв дві медалі. Наш плавець поскаржився на ранкові фінали і пообіцяв ще старанніше тренуватися до Ігор в Парижі

Український плавець Михайло Романчук / Фото: Reuters

Першим українським мультимедалістом Токіо-2020 став Михайло Романчук. До "бронзи" на дистанції 800 метрів сьогодні Михайло додав "срібло" на 1500 метрів вільним стилем. Це також перша нагорода срібної проби для України на цих Іграх.

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"Задоволений другим місцем. Це мій максимум, і краще проплисти в цих реаліях я б не зміг. Я зумів випередити Веллброка. Вперше в кар'єрі на цій дистанції. Але з'явився молодший, сильніший фінішер – Фінке. Але нічого, я здаватися не збираюся. Я дуже мотивований на наступний сезон. І буду готуватися до Олімпіади-2024", – розповів нам Романчук.

Наш плавець радий срібній медалі, але поскаржився на час початку фіналів. "Для мене це незвичайна практика змагатися так рано. Все-таки у нас 4 години ранку. А в Америці – вечір. Це зіграло свою роль. Біологічний годинник не обдуриш. Ввечері я почуваюся краще. Ні, я не скаржуся. Але якби був ще один заплив – я б узяв "золото", – упевнений Михайло.

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