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12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
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Бубка зник. Глава НОК не виходить на зв'язок

Максим Мельник
28 лютого, 18:20
З головою Національного олімпійського комітету легендарним атлетом Сергієм Бубкою не можуть зв'язатися його співробітники

Сергій Бубка / Фото: Getty Images

У зверненні українських спортсменів до МОК із закликом усунути Росію та Білорусь від участі у Паралімпіаді-2022, а також виключити ці країни з Міжнародного олімпійського комітету немає підпису президента НОК України – знаменитого стрибуна із жердиною Сергія Бубки.

Про це повідомляє Tribuna.com.

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За інформацією джерела, Сергій Бубка не виходить на зв'язок з початку повномасштабної війни Росії проти України. Співробітники НОК України не можуть з ним зв'язатися.

58-річний Сергій Бубка поки що не давав ніяких відгуків на агресію Росії проти України – ні у соцмережах, ні в публічних коментарях.

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Тим часом його старший брат, 61-річний Василь Бубка, згадується у базі "Миротворця" як, цитуємо, "посібник терористів, який співпрацює та фінансує терористичну організацію "ДНР".

Нагадаємо, пішовши під брехливими гаслами повномасштабною війною на Україну, росіяни вже втратили тисячі життів і стали непотребом для всього цивілізованого світу.

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Зокрема, сьогодні МОК рекомендував усунути Росію та Білорусь від усіх міжнародних змагань.

Росію і Білорусь вигнали зі світового спорту / Фото: Колаж: Сьогодні