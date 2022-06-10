Кинув усе, щоби воювати з Росією. Легендарний Дон Кінг в захваті від Усика

Дон Кінг захоплюється Усиком / Фото: Колаж: Сьогодні

У найближчий вікенд один із найстаріших промоутерів боксу Дон Кінг організує вечір боксу під назвою "Бій за свободу та мир". Мета шоу – висловити підтримку народу України у боротьбі з російськими загарбниками.

В інтерв'ю британським ЗМІ 90-річний промоутер поділився своєю думкою про трьох топ-супертяжів сучасності: українця Олександра Усика, Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Найбільше з цієї трійці удостоївся похвали з вуст легенди український боксер. Дон Кінг у захваті від вчинку Усика під час вторгнення путінської Росії в Україну.

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"Я думаю, вони всі відмінні бійці. Щоразу, коли бійці роблять такі три кроки – я думаю, вони стають великими. Особливо, якщо вони добиваються слави та впливу. Коли вони роблять це за допомогою їхньої фізичної мужності, ментальними силами і знають, як використовувати цю майстерність – я думаю, це просто чудово. Я дуже пишаюся всіма цими бійцями. Вони хоробрі, вони доблесні, вони виходять і роблять свою справу. Вони мають зобов'язання та відповідальність: не просто вийти і когось нокаутувати, а бути здатним відплатити спільноті, відплатити сім'ї, відплатити країні. Ось чому Усик для мене був таким вражаючим. Усик переміг у бою між Україною та Англією. Він кинув титули, приїхав додому та приєднався до армії, щоб воювати з Росією. Ось що я люблю в Усику.

Усик вступив в тероборону / Фото: Колаж: Сьогодні

Зараз він має повернутися до боксерського рингу, але це не було його бажання. Його бажання було битися за свою країну, битися за своїх людей, битися за свою сім'ю. Що б він міг чи мав би зробити – це не має значення. Він присвятив себе тому, щоб взяти зброю, поїхати туди та взяти участь у цій кривавій війні проти Росії. Це те, чим я дуже пишаюся в Усику. Він великий патріот, і великий боєць", – цитує легенду vringe.com.

Нагадаємо, військове вторгнення Росії змусило чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі взяти в руки автомат та захищати столицю України в лавах тероборони. Але через деякий час Усик вирішив таки залишити Україну. Боксер вважає, що продовженням своєї професійної кар'єри може принести країні більше, ніж зі зброєю в руках.

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Раніше стала відома можлива дата реваншу Усик – Джошуа. Відомий інсайдер повідомив, що довгоочікуваний мегафайт відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії.