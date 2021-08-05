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Бронза на фотофініші! Каноїстка Лузан принесла Україні дванадцяту медаль Олімпіади

5 серпня, 07:08

Олег Люлька

24-річна Людмила Лузан вигризла третє місце на фініші 200-метрівки, і тепер у збірної України на Олімпіаді в Токіо 12 медалей – 1 золота, 2 срібні та 9 бронзових

Людмила Лузан - з "бронзою" Ігор-2020 / Фото: Reuters

У вирішальному заїзді в спринті на каное-одиночці Людмила Лузан невдало стартувала, але потім додала і в підсумку на фотофініші вирвала "бронзу" у польської спортсменки Дороти Боровської, яку випередила на вісім сотих секунди!

Перемогла ж тут американка Невін Гаррісон, друга – канадка Лоуренс Вінсент-Лапуан

Веслування на каное-одиночці, 200 м. Жінки

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Олімпіада-2020 Людмила Лузан Україна на Олімпіаді-2020

Джерело: Сегодня|Спорт

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