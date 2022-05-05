Брат вихованця Шахтаря потрапив до шпиталю після обстрілу під Волновахою

Ілля Путря ледь не втратив брата під Волновахою / Фото: Футбол 24

Спортивна спільнота згуртувалася навколо допомоги Україні, яка дає відсіч військової агресії Росії. Багато хто опинився в лавах ЗСУ або пішов у територіальну оборону. Наприклад, до армії вирушив захисник Альянсу.

Торкнулася війна та родини хавбека одеського Чорноморця Іллі Путрі. Його брат Максим служить у Збройних силах України і нещодавно зазнав поранення під час оборони Донбасу. Про це Ілля розповів у інтерв'ю Футбол 24.

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"Максим – прикордонник, брав участь у боях за Волноваху. Разом із іншими прикордонниками він потрапив під обстріл "Смерчів" і тепер перебуває у шпиталі. Лікування проходить непросто, але загалом усе добре. Варто подякувати нашим медикам, які професійно роблять свою справу. Ми щодня спілкуємося. Нехай у нас чотири роки різниці і завжди були трохи різні інтереси, але між нами існує справжнє братнє кохання".

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Сам футболіст довго жив у Маріуполі, який нині знищується фашистами та стирається з обличчя землі. Ілля зізнався, що його там була квартира, а в його батька помер кум.

"Сказати, що мені боляче – нічого не сказати. Це моє рідне місто. У мене там була квартира. До того ж у Маріуполі помер кум мого батька, а також його добрий товариш. Це неможливо описати словами. Ми постійно думаємо про Маріуполь. щастя, майже всі наші друзі та знайомі вціліли та змогли виїхати з міста".

Путря є уродженцем Бердянська та був вихованцем Шахтаря. Також Ілля грав за Маріуполь та Чорноморець. Крім того, півзахисник має в активі три поєдинки за молодіжну збірну України.