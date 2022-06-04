Брат олімпійського чемпіона з України закликав згуртуватися навколо Путіна

Ельбрус і Дзамболат Тедєєви обоє виступали за збірну України / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній український борець, а нині головний тренер збірної Росії із вільної боротьби Дзамболат Тедєєв висловився про війну в Україні. Він сподівається, що згодом українці вибачать геноцид, який влаштувала Росія. Раніше легендарна гімнастка Лілія Подкопаєва затаврувала Тедєєва.

"Я думаю, що час все лікує. Ми ж із німцями теж воювали, а сьогодні спілкуємось і дружимо. Я думаю, що час мине, український народ пробачить і ми житимемо як брати. Іншого виходу немає".

При цьому Тедєєв упевнений, що Росія має продовжувати вбивати українців за волею російського диктатора.

Реклама

"Сьогодні треба, щоб ми всі в Росії об'єдналися навколо нашого президента, нашого лідера та підтримували його позицію", – сказав Тедєєв.

Дзамболат Тедеєв народився у Грузії. Після розпаду СРСР виступав за збірну України з боротьби. Був учасником літніх Олімпійських ігор 1996 в Атланті, де посів 5 місце.

Він двоюрідний брат Ельбруса Тедєєва – олімпійського чемпіона у складі збірної України на Іграх-2004 в Афінах. Колишнього народного депутата від Партії регіонів.