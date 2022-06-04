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Хорватія --
Франція --
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Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
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Англія --
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Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
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Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
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Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
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Брат олімпійського чемпіона з України закликав згуртуватися навколо Путіна

Павло Василенко
4 червня, 14:48
Дзамболат Тедєєв підтримує війну в Україні та переконаний, що українці потім мають вибачити росіян за геноцид

Ельбрус і Дзамболат Тедєєви обоє виступали за збірну України / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній український борець, а нині головний тренер збірної Росії із вільної боротьби Дзамболат Тедєєв висловився про війну в Україні. Він сподівається, що згодом українці вибачать геноцид, який влаштувала Росія. Раніше легендарна гімнастка Лілія Подкопаєва затаврувала Тедєєва.

"Я думаю, що час все лікує. Ми ж із німцями теж воювали, а сьогодні спілкуємось і дружимо. Я думаю, що час мине, український народ пробачить і ми житимемо як брати. Іншого виходу немає".

При цьому Тедєєв упевнений, що Росія має продовжувати вбивати українців за волею російського диктатора.

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"Сьогодні треба, щоб ми всі в Росії об'єдналися навколо нашого президента, нашого лідера та підтримували його позицію", – сказав Тедєєв.

Дзамболат Тедеєв народився у Грузії. Після розпаду СРСР виступав за збірну України з боротьби. Був учасником літніх Олімпійських ігор 1996 в Атланті, де посів 5 місце.

Він двоюрідний брат Ельбруса Тедєєва – олімпійського чемпіона у складі збірної України на Іграх-2004 в Афінах. Колишнього народного депутата від Партії регіонів.

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