Бійся, Барселоно! Динамо купило бразильського бомбардира

Вітіньо буде грати під 22-м номером / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Київське Динамо сьогодні оголосило про підписання контракту з 22-річним бразильським нападаючим Вітіньйо. Його контракт з розрахований на п'ять років.

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Форвард є вихованцем Атлетіко Паранаенсе. У поточному сезоні бразилець зіграв 27 матчів, записавши в свій актив дев'ять голів і чотири результативні передачі. Всього за першу команду Атлетіко Паранаенсе він провів 60 матчів, забив 15 голів і віддав сім результативних передач у всіх турнірах.

Вітіньйо буде заявлений за Динамо найближчим часом під номером 22 і зможе взяти участь вже в наступному матчі проти Металіста 1925 який відбудеться 11 вересня.

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В активі південноамериканського вінгера перемоги в чемпіонаті штату Парана (Ліга Паранаенсе) і Кубку Бразилії в 2019 році.

Зазначимо, що бразилець став п'ятим літнім новачком кияни після вінгера Дениса Антюха, форвардів Владислава Кулача, Іллі Шкуріна і Еріка Раміреса.

Динамівці відмінно попрацювали на трансферному ринку перед стартом в Лізі чемпіонів, де зіграють проти Баварії, Барселони і Бенфіки.