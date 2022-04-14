Боруссія відновить стадіон у Чернігові. У Німеччині чудово пам'ятають Ярмоленка

Вихованець Десни Андрій Ярмоленко грав у Боруссії і це відіграло свою роль / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Прекрасну новину всім уболівальникам чернігівської Десни та всього українського футболу повідомив міністр культури Олександр Ткаченко. Після переговорів з Клаудією Рот, Державним міністром з культури Німеччини було досягнуто домовленості про відновлення зруйнованого росіянами стадіону у Чернігові.

У Дортмунді чудово пам'ятають вихованця чернігівського футболу Андрія Ярмоленка. І це теж відіграло важливу роль.

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"Німеччина та дортмундський клуб готові допомогти поновити зруйнований російськими окупаційними військами стадіон у Чернігові. Клуб пам'ятає свого гравця та крутого українського футболіста Андрія Ярмоленка. Зі свого боку ми долучаємо до діалогу мера Владислава Атрошенка та сподіваємось, що ця чудова звістка зможе підтримати чернігівчан", – написав Ткаченко у своєму Facebook.

Раніше ми повідомляли, що російські варвари повністю зруйнували стадіон імені Гагаріна у Чернігові. Орки неодноразово завдавали ракетних ударів та авіабомбардувань по мирному об'єкту.

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Нагадаємо, Андрій Ярмоленко виступав за дортмундську Боруссію у сезоні 2017/18. Газета Bild називала Ярмоленка найкращим новачком Бундесліги та найкращим гравцем на старті чемпіонату Німеччини. Українець зіграв за "джмелів" у 26 матчах у всіх турнірах та набрав 12 очок за системою "гол+пас" (6 голів та 6 гольових передач).