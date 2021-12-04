Боруссія – Баварія: онлайн-трансляція битви німецьких грандів

14-й тур чемпіонату Німеччини – час битви грандів. Сьогодні у Дортмунді Боруссія приймає Баварію. Мабуть, головний матч першого кола Бундесліги.

Ми проведемо мультимедійну онлайн-трансляцію матчу Боруссія Д – Баварія. Початок зустрічі о 19.30.

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Історія протистояння

За всю історію німецького футболу команди зіграли у національному чемпіонаті 104 матчі! 25 перемог Борусії, 29 – нічиїх, 50 перемог Баварії.

Турнірні розклади

Перед цим матчем мюнхенці лідирували у Бундеслізі. Вони набрали 31 очко. Дортмундці йшли слідом – 30.

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Досягнення

Баварія дев'ять сезонів поспіль стає чемпіоном Німеччини. Боруссія востаннє вигравала титул у 2012 році.

Загалом у Баварії 31 титул. У Борусії – 8.

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Холанд проти Левандовського

Ерлінг Холанд забив 50 голів у 50 матчах Бундесліги. Цього сезону він відрізняється кожні 56 хвилин, проведених на полі.

Роберт Левандовскі йде в лідерах бомбардирських перегонів топ-5 ліг із 14 голами у 13 матчах Бундесліги. Проте поляку на дали "Золотий м'яч", який він більш ніж заслужив.

Хто фаворит

У букмекерських конторах вважають, що шанси набрати три очки у цьому матчі вищі у гостей. Котирування на перемогу Баварії – 1.85, на нічию – 4.30, на перемогу Борусії – 3.80.