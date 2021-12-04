4 грудня 28’
Верес 0
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4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
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Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
4 грудня 19:00
Рома --
Інтер --
4 грудня 19:30
Боруссія Д --
Баварія --
4 грудня 21:45
Наполі --
Аталанта --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
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Боруссія – Баварія: онлайн-трансляція битви німецьких грандів

Любомир Луканюк
4 грудня, 14:01
Дормундський та мюнхенський клуби ведуть боротьбу за чемпіонство в Німеччині. Команди в турнірній таблиці поділяє лише одне очко

14-й тур чемпіонату Німеччини – час битви грандів. Сьогодні у Дортмунді Боруссія приймає Баварію. Мабуть, головний матч першого кола Бундесліги.

Ми проведемо мультимедійну онлайн-трансляцію матчу Боруссія Д – Баварія. Початок зустрічі о 19.30.

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Історія протистояння

За всю історію німецького футболу команди зіграли у національному чемпіонаті 104 матчі! 25 перемог Борусії, 29 – нічиїх, 50 перемог Баварії.

Турнірні розклади

Перед цим матчем мюнхенці лідирували у Бундеслізі. Вони набрали 31 очко. Дортмундці йшли слідом – 30.

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Досягнення

Баварія дев'ять сезонів поспіль стає чемпіоном Німеччини. Боруссія востаннє вигравала титул у 2012 році.

Загалом у Баварії 31 титул. У Борусії – 8.

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Холанд проти Левандовського

Ерлінг Холанд забив 50 голів у 50 матчах Бундесліги. Цього сезону він відрізняється кожні 56 хвилин, проведених на полі.

Роберт Левандовскі йде в лідерах бомбардирських перегонів топ-5 ліг із 14 голами у 13 матчах Бундесліги. Проте поляку на дали "Золотий м'яч", який він більш ніж заслужив.

Хто фаворит

У букмекерських конторах вважають, що шанси набрати три очки у цьому матчі вищі у гостей. Котирування на перемогу Баварії – 1.85, на нічию – 4.30, на перемогу Борусії – 3.80.