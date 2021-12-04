Боруссія – Баварія: онлайн-трансляція битви німецьких грандів

14-й тур чемпіонату Німеччини – час битви грандів. Сьогодні у Дортмунді Боруссія приймає Баварію. Мабуть, головний матч першого кола Бундесліги.
Ми проведемо мультимедійну онлайн-трансляцію матчу Боруссія Д – Баварія. Початок зустрічі о 19.30.
Історія протистояння
За всю історію німецького футболу команди зіграли у національному чемпіонаті 104 матчі! 25 перемог Борусії, 29 – нічиїх, 50 перемог Баварії.
Турнірні розклади
Перед цим матчем мюнхенці лідирували у Бундеслізі. Вони набрали 31 очко. Дортмундці йшли слідом – 30.
Досягнення
Баварія дев'ять сезонів поспіль стає чемпіоном Німеччини. Боруссія востаннє вигравала титул у 2012 році.
Загалом у Баварії 31 титул. У Борусії – 8.
Холанд проти Левандовського
Ерлінг Холанд забив 50 голів у 50 матчах Бундесліги. Цього сезону він відрізняється кожні 56 хвилин, проведених на полі.
Роберт Левандовскі йде в лідерах бомбардирських перегонів топ-5 ліг із 14 голами у 13 матчах Бундесліги. Проте поляку на дали "Золотий м'яч", який він більш ніж заслужив.
Хто фаворит
У букмекерських конторах вважають, що шанси набрати три очки у цьому матчі вищі у гостей. Котирування на перемогу Баварії – 1.85, на нічию – 4.30, на перемогу Борусії – 3.80.