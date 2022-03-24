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Борис Джонсон запропонував віддати Україні Євро-2028

Любомир Луканюк
24 березня, 14:42
Британський прем'єр шокований тим, що Росія має намір претендувати на головний футбольний турнір континенту

Фанати зрадіють ініціативі Джонсона / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

ФІФА дискваліфікувала Росію з відбору на ЧС-2022, а УЄФА забанила російські клуби у єврокубках. Але окупанти продовжують вражати своєю тупістю.

У Росії заявили, що подаватимуть заявку на проведення чемпіонату Європи 2028 року. Їх висміяв прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

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Більше того, політик запропонував віддати Євро-2028 Україні.

"Одна лише думка про те, що Росія хоче провести у себе якийсь спортивний чи культурний захід, виходить за рамки сатири. Я не можу повірити в те, що хтось серйозно розгляне їхню заявку.

Я думаю, що краще було б Росії передати право на проведення чемпіонату Європи Україні", – заявив Джонсон.

Борис Джонсон / Фото: Офіційний сайт президента України

Нагадаємо, основними претендентами на Євро-2028 залишаються Велика Британія та Ірландія. Рішення буде ухвалено у вересні 2023 року.

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