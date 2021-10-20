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20 жовтня 22:00
Зеніт --
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Мальме --
Челсі --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
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Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Більше не топ-тенісистка: Світоліна витратила шанс зіграти на Підсумковому турнірі

Сергій Шаховець
20 жовтня, 22:41
Перша ракетка України програла в першому колі турніру в Тенеріфе, через що вперше за довгий час вилетить за межі топ-10 рейтингу WTA

Еліна Світоліна покине ТОП-10 кращих тенісисток світу / Фото: Reuters

Важкий олімпійський рік позначився на результатах найкращої української тенісистки Еліни Світоліної. За два тижні до Підсумкового турніру Світоліна втратила шанси потрапити на нього.

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У середу Еліна Світоліна (№6 WTA) провела матч проти Марії Каміли Осоріо Серрано з Колумбії (№63 WTA).

Все в цьому поєдинку грало проти українки.

Матч після першого сету, який Світоліна виграла у вівторок з рахунком 7:5, був призупинений через настання темряви. У середу українка ніяк не могла зібратися і в результаті програла два сети. Підсумковий рахунок – 7:5, 3:6, 2:6 на користь колумбійки.

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Тенеріфе WTA250. перше коло

Еліна Світоліна (Україна) – Марія Каміла Осоріо Серрано (Колумбія) – 7:5, 3:6, 2:6

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Поразка Світоліній залишає тільки теоретичні шанси поїхати на Підсумковий турнір запасною, але в даному випадку від неї вже мало що залежить.

Наступний матч українка почне вже не в статусі тенісистки з першої десятки.

Нагадаємо, що на Підсумковий турнір потрапляють вісім кращих тенісисток за підсумками сезону 2021 року. Еліна в поточному році набрала 2501 очко і посідає 11-е місце в рейтингу.

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