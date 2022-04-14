Більше не бомбитиме українців. Берінчик виліз на розбитий російський літак

Денис Берінчик біля підбитого російського літака / Фото: Instagram

Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик як волонтер допомагає з забезпеченням українських військових та сил територіальної оборони. Нещодавно прославлений боксер побував у Тростянці, де показав наслідки "російського світу".

А під час нової поїздки Берінчик побував на Чернігівщині і сфотографувався з групою волонтерів на підбитому російському бомбардувальнику.

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Судячи з маркування на хвості літака, це російський бомбардувальник Су-24. Нагадаємо, що від авіанальотів російських військ сильно постраждав стадіон чернігівської Десни. Окупанти майже повністю зруйнували цей цивільний об'єкт.

Тепер відновленням головної спортивної арени Чернігова займатиметься Німеччина та футбольний клуб Боруссія. У Дортмунді чудово пам'ятають вихованця чернігівського футболу Андрія Ярмоленка.

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