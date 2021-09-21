Більше, ніж з Кличком. Став відомий гонорар Джошуа в суперпоєдинку

Ентоні Джошуа / Фото: Reuters

Британський боксер Ентоні Джошуа отримає величезні гроші за бій з українським боксером Олександром Усиком. Але це не найбільший гонорар чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі.

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Отже, за даними видання Mirror, Ентоні Джошуа заробить 15 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 17,5 млн євро).

Сума дуже пристойна, але далеко не рекордна для британця.

Джошуа поліз на дах стадіону / Фото: Instagram

Так, за матч-реванш з американцем Енді Руїсом, Джошуа отримав 66 млн фунтів стерлінгів. А заодно повернув собі титули чемпіона світу за версіями WBA, IBF, WBO.

Гонорар британця за бій з росіянином Повєткіним в 2018 році склав 20 млн ф.ст.

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Ентоні Джошуа / Фото: Instagram

У той же час, Ентоні за бій з Усиком заробить більше, ніж за поєдинок з українцем Володимиром Кличком на стадіоні Вемблі в 2017 році. Тоді британський боксер розділив порівну з Володимиром 20 млн фунтів стерлінгів.

Раніше ми вже повідомляли, що для Олександра Усика контракт на бій з Джошуа найбільший в його кар'єрі.

Ентоні Джошуа / Фото: Reuters

Нагадаємо, що 25 вересня на лондонському стадіоні "Тоттенхем" відбудеться бій за чемпіонські титули WBA, WBO і IBF.

Відзначимо, що у букмекерів явний фаворит майбутнього бою – Джошуа. На його перемогу встановлений коефіцієнт 1.36, на нічию – 21, на перемогу Усика – 3.0. Іншими словами, ймовірність виграшу британця становить 66 відсотків, українця – 30 відсотків.