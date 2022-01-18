Вболівальники зачекалися: Ломаченка викликають на мегафайт проти Танка

Потенційний бій: Василь Ломаченко vs Джервонта Девіс / Фото: YouTube

Келвін Форд вважає, що поєдинок Девіс – Ломаченко стане справжнім мегафайтом. Поки що для Васі ближче бій із Джорджем Камбососом. Промоутер навіть озвучив умови.

Читайте також: Ломаченко більше не топ. Хейні принизив українця у батлі з Камбососом

Реклама

"Чекаємо на цей бій. О, це будуть ті ще шахи. Не знаю, чи прийме Лома поєдинок, але скажу вам по правді, що це був би мегабій. Це з тих поєдинків, які вболівальники вже зачекалися.

Ломаченко програє Девісу / Фото: REUTERS

Не знаю, які у Ломаченка плани на 2022 рік. Але впевнений, що всі ці топи дивізіону більше не можуть тягнути. Час битися один з одним. Тому вірю, що рік буде насиченим на події", – зізнався Форд, якого цитує vringe.com.

Девіс здобув на професійному рингу 26 перемог (24 – нокаутом) і жодного разу не програв! цей американець володіє поясом регулярного чемпіона світу за версією WBA.

До речі, раніше у Ломаченка озвучили умову для бою з Танком. Расс Анбер, катмен Василя Ломаченка, заявив, що український боксер поб'ється з Джервонтою Девісом на прізвисько Танк, лише якщо на коні в цьому поєдинку будуть чемпіонські пояси.