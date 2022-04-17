Боксувати проти Усика – це самогубство. Мудра порада від ексчемпіона

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Промоутери боксерів Олександра Усика та Ентоні Джошуа знаходяться на фінішній прямій укладання контракту на бій-реванш. Сторони обговорюють дату та місце зустрічі. А самі боксери вже займаються у тренувальних таборах.

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Ексчемпіон світу Хасім Рахман вже чекає на реванш. Легендарний американський боксер дав кілька слушних порад супернику Усика, оскільки вважає, що перемогти Ентоні Джошуа українця буде дуже складно:

З Усиком не можна боксувати. З таким суперником, як він, треба боротися, пресингувати, пригнічувати його та бути у добрих кондиціях, щоб викидати удари. Ти можеш добре виглядати в наступних боях, але виграй у цьому. Ти можеш виграти цей поєдинок у жахливому стилі. Просто необхідно боротися з ним, не давати йому простору для дій, бо Усик значно кращий як боксер. Якщо Джошуа битиметься з ним, замість того щоб боксувати, то у нього все має бути добре.

Відомі тренери з боксу не погоджуються з думкою Рахмана, зокрема Ронні Шилдс бачить недоліки саме у боксі Олександра.

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А ось хто переможе в інформаційній війні проти російської пропаганди, то це точно дружина Олександра Усика. Катерина Усик випустила нову порцію гніву на адресу орків.