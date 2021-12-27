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Боксера застрелили на очах трьох дітей

Любомир Луканюк
27 грудня, 08:32
Денні Келлі разом зі своєю дівчиною та дітьми їхав святкувати Різдво, коли невідомі відкрили вогонь по його машині

Келлі вбили за кермом авто / Фото: Колаж: Сьогодні

Жахлива трагедія сталася в Штатах на Різдво. Загинув 30-річний боксер Денні Келлі. Його застрелили в автомобілі.

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Як повідомляє BoxingScene, Денні разом зі своєю дівчиною та трьома дітьми їхав на святкову вечірку. Раптом біля їхнього авто зупинилася інша машина, звідки відкрили вогонь по боксеру.

Оперативно було викликано лікарів, але врятувати Келлі їм не вдалося. Дівчина та діти не постраждали.

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На професійному рингу Денні Келлі провів 14 боїв – 10 перемог, 3 поразки та 1 нічия.

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