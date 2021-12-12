Боксер побував у шести нокдаунах: найяскравіший бій андеркарта Ломаченко – Комі

Джон Бауза нокаутував Майкла Вільямса-молодшого / Фото: Getty Images

Бій тривав лише до четвертого раунду. За цей час Вільямс-молодший побував на канвасі по разу у перших трьох раундах та тричі – у четвертому. Дивитись Ломаченко – Коммі можна на нашому сайті.

Де дивитись бій Ломаченко – Коммі

Реклама

Втім, після чергового падіння рефері таки вирішив зупинити бій, щоб поберегти здоров'я боксера.

Бауза здобув 16 перемогу поспіль, а Вільямс-молодший вперше програв у профі при 19 перемогах.

Нагадаємо, що також в андеркарті Олександр Тесленко брутально програв нокаутом Джареду Андерсону. Це була друга поразка Тесленка на професійному рингу за 17 перемог.

Реклама

Раніше ми писали, що Коммі показав те, що може тільки Усик. Суперник Васі святкує перемоги у стилі Усика – питання в тому, чи дасть Ломаченко привід для гопака у виконанні Коммі.