Бойовики "ДНР" викликали Кличка на бій у ДАП: зброю обере боксер

Бойовики "ДНР" викликали Кличка на бій / Фото: Колаж: Сьогодні

Патріотизм Володимира Кличка став кісткою упоперек горла терористам, тому вони вирішили розібратися з українцем традиційними для себе методами – викликали на "стрілку" до Донецького аеропорту.

На бій колишнього чемпіона світу викликав командир батальйону "Спарта" і наступник сумнозвісного Арсена Павлова на прізвисько "Моторола" Володимир Жога, відомий на Донбасі за позивним "Воха".

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Мірятися силою з боксером йому сміливості не вистачило, тому як зброю було запропоновано пістолет, автомат, снайперську гвинтівку або будь-який інший засіб вогневого ураження. Право вибору великодушно надали Кличку.

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До речі, нещодавно Володимир Кличко звинуватив у нестачі патріотизму Василя Ломаченка. Все через те, що Ломаченко після перемоги над Річардом Коммі позував у рингу із прапором Білгород-Дністровського, а не України.

Також днями Кличко показав супервинахід українця. Великий боксер нагадав світові, що Україна подарувала планеті батька гелікоптерів.