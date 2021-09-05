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Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
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Блондинка з пивом стала героїнею тенісного матчу на US Open

Любомир Луканюк
5 вересня, 11:43
Вболівальниця отримала свою порцію овацій під час матчу між Роберто Баутістою Агутом і Феліксом Оже-Альяссімом. Дівчина двічі залпом випила келих пива

Вболівальниця з задоволенням пила пиво на трибунах

Під час матчу Відкритого чемпіонату США з тенісу між Роберто Баутістою Агутом і Феліксом Оже-Альяссімом найбільше оплесків отримали не тенісисти. Героєм зустрічали стала чарівна любителька пива.

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Під час третього сету камери на корті вивели на великий екран симпатичну білявку з келихом пива в руці. Дівчина не розгубилася і залпом випила пиво, після чого переможно підняла руки вгору під загальний тріумф.

А в п'ятому сеті оператори знову повернулися до дівчини. Помітивши, що її знову знімають, вболівальниця вирвала келих у одного і знову осушила його, викликавши овації трибун.

Що стосується матчу, то його виграв Фелікс Оже-Альяссім – 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3.

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