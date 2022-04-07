Усик зрадив Україну? Боксер подякував митрополиту УПЦ Московського патріархату

Усик заявив про початок підготовки до наступного бою / Фото: Колаж: Сьогодні
Війна в Україні дуже вплинула на життя українського боксера Олександра Усика. Його сім'ї довелося покинути рідний будинок у Київській області, який понівечили орки.
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі тимчасово перебував у Празі. А ось новий пост у своєму Instagram, в якому Усик заявив про початок підготовки до наступного бою, з геолокацією міста Лондон. Можливо, саме там українець цілеспрямовано готуватиметься до реваншу проти Ентоні Джошуа.
Усіх вас вітаю зі Святом Благовіщення Пресвятої Богородиці. Я приступив до безпосередньої підготовки до поєдинку. У зв'язку з цим хотів би сказати кілька слів, якими завершив би всі коментарі та висловлювання з мого боку стосовно військової агресії щодо нашої країни України.
Головним та першочерговим у моєму житті є Православна Віра. І це не просто данина традиції чи зовнішня обрядовість. У вірі, сенс мого життя. Віра – це моє життя. Божа Воля визначила мені народитись у цей час, у цій прекрасній країні, яку я безмежно люблю, та бути вірним чадом Української Православної Церкви. Церкви, яка вчить мене любові до ближнього, захисту ближнього та смирення.
При цьому Олександр Усик залишається вірним УПЦ Московського патріархату. Боксер звернувся зі словами подяки до митрополита Онуфрія, який виступив проти російської агресії :
Орієнтуюсь на Предстоятеля нашої Церкви Блаженнішого митрополита Онуфрія, який абсолютно ясно і зрозуміло дав оцінку всьому, що відбувається, назвавши речі своїми іменами. І так само беру за основу його духовне настанову, в якій він особливо зазначив, що зараз, у цей трагічний час, треба більше молитися.
Тому, починаючи підготовчий процес, йду в суто духовний, спортивний та інформаційний пост.
Прошу ваших молитов і підтримки, щоб з максимальною віддачею підготуватися до поєдинку, щоб гідно виконати, життєвий спортивний послух, покладений на мене Богом, а через нього прославити нашу неньку Україну та подарувати всім вам гарний поєдинок. Все буде бог, все буде кохання, все буде Україна.
Офіційно про час і дату матчу-реваншу поки що не повідомлялося. Сторони Усика та Джошуа ведуть переговори. Тим часом дружина Олександра продовжує інформаційну війну проти окупантів та хоче повернути Крим.