"Бітлз" та футбол: за кого вболівала ліверпульська четвірка

З 2001 року за рішенням ЮНЕСКО 16 січня відзначається Всесвітній день "Бітлз". Адже саме цього дня 1957 року в Ліверпулі відкрили клуб The Cavern, в якому розпочинав свій зірковий шлях легендарний гурт.

Ліверпуль – місто з величезними футбольними традиціями. За кого ж вболівали учасники "Бітлз"? Давайте розберемося на чиїй стороні були симпатії знаменитого квартету.

Реклама

The Beatles, 1963 рік / Фото: Getty Images

Джон Леннон

Є версія, що Джон у дитинстві мріяв стати футболістом, але хлопця підвів зір. Як доказ усі наводять футбольний малюнок 11-річного Джона, який він у 1974 році використав як обкладинку свого сольного альбому Walls and Bridges.

Реклама

Експерти вважають, що Леннон намалював фінал Кубка Англії Ньюкасл – Арсенал (1:0). А футболіст під номером "дев'ять" – не хто інший, як легендарний Джекі Мілберн із Ньюкасла.

Загалом більше своїх симпатій до футболу Джон Леннон не виявляв. Він ніколи не ходив на стадіон і публічно не підтримував жодної команди.

Реклама

Пол Маккартні

Уся сім'я Пола вболівала за Евертон та водила хлопця на матчі "ірисок". Хоча, за словами Маккартні, гра його зовсім не цікавила.

У статусі зірки "Бітлз" Пол був помічений на футболі лише раз. Він прийшов на фінал Кубка Англії-1968 між Евертоном та Вест Бромвічем. Його улюбленці поступилися – 0:1.

"Знаєте що, я підтримую обидві команди, адже вони обидві з Ліверпуля. Хоча гаразд, якщо це питання життя та смерті – тоді я за Евертон, – якось заявив Маккартні.

Рінго Старр

Фанатом Рінго не можна назвати. Його вітчим був із Лондона і вболівав за Арсенал. І коли "каноніри" приїжджали на матчі проти Ліверпуля чи Евертона, то Рінго ходив на стадіон підтримати столичних гостей.

Джордж Харрісон

Якось у Джорджа поцікавилися, за який клуб він вболіває. "У Ліверпулі є три команди, але я підтримую зовсім іншу", – відповів Харрісон. Чи він пожартував, чи не про футбол думав, але світло на свої футбольні захоплення не пролив. Адже на той час у Ліверпулі було лише два клуби.

Як бачимо, ліверпульська четвірка не фанатіла від футболу. Історики знайшли лише один факт інтересу "Бітлз" до того, що відбувається у футболі. Це телеграма, яку група відправила тренеру Ліверпуля Біллу Шенклі у 1965 році. У ній "Бітлз" побажали успіху команді у фіналі Кубка Англії. Той матч Ліверпуль виграв у Лідса – 2:1.