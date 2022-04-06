Без шансів на життя. Гравець збірної України шокований злочинами орків

"Гірші за звірів", - Караваєв про російських окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні, Официальный сайт ФК "Динамо"

Вбивства мирних мешканців у Київській області стали новою відправною точкою ненависті до всіх представників країни-окупанта. Не мовчать і футболісти, які тяжко переносять все, що відбувається в Україні.

Беззбройні мирні мешканці, яких застрелили солдати РФ у Бучі. Фото: Інсайдер Україна

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Караваєв подякував українській армії

Олександр Караваєв, який зараз зі своїм клубом Динамо готується до європейського благодійного турне, висловив свою думку про те, що відбувається в окупації, повідомляє офіційний сайт киян . Гравець збірної України подякував українським захисникам, і висловився про своє ставлення до військових злочинів рашистів.

Тільки завдяки підтримці нашого народу, який показав, що є єдиним цілим, нас не можна зламати. Ми боротимемося до останнього. Бачимо, які сміливі у нас військові, і ця мужність є тільки в нашого народу. Дуже прикро щодня читати про жахіття, які відбуваються на території нашої країни. За це російських військових навіть звірами назвати не можна. Вони не дають шансу мирному населенню. Але я хочу подякувати, низький уклін усім, хто відчайдушно захищає нашу землю, для цього потрібна велика відвага.

Олександр Караваєв на зборі Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Олександр Караваєв додав, що для футболістів головний бій на зеленому газоні, і що команда Динамо готова показувати свою підтримку України на полях Європи під час благодійних матчах .

Ми зі свого боку, як можемо, допомагатимемо. Ми не вміємо воювати, але воюватимемо у переносному сенсі слова на футбольному полі. Тож можемо своєю зброєю, своїми ногами на полі, дати якусь надію, допомогти співвітчизникам . І ми робитимемо все можливе. Звичайно, дуже важко тренуватись – насамперед морально. Слухаючи розповіді дідусів і бабусь, які жахи відбувалися під час Другої світової війни, ніхто не міг подумати, що в нашій країні можливе таке. І що робитиме це, так би мовити, сусідня з нами держава, яка говорила, що завжди з нами разом буде, а насправді виявилось нашим найбільшим ворогом.

МанСіті зміцнив лідерство в АПЛ / Фото: Getty Images

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