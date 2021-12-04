Без сестер Семеренко. Тренери назвали склад на жіночу естафету

Юлія Джима / Фото: Kevin Voigt/DeFodi

5 грудня на другому етапі Кубка світу з біатлону у шведському Естерсунді відбудеться жіноча естафета.

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Головний тренер української збірної Урош Велепець вирішив не задіювати сестер Семеренко у командній гонці.

Нашу збірну представлять Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дар'я Блашко та Олена Білосюк.

Олена Підгрушна / Фото: Getty Images

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Цікаво, що цим же складом українки виграли бронзові нагороди на чемпіонаті світу-2021 у словенській Поклюці.

Зазначимо, що Олена Білосюк більше відома під дівочим прізвищем Підгрушна, під якою виступала до нинішнього сезону.

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Що стосується Дар'ї Блашко, то вона минулого тижня виграла дві бронзові медалі у спринтерських гонках на етапі Кубка IBU у шведському Ідрі.

Дар'я Блашко виграла другу медаль на Кубку IBU / Фото: IBU

Жіноча естафета в Естерсунді розпочнеться о 13:35 за Києвом.

Дивіться розклад перегонів другого етапу Кубка світу.