19 жовтня 19:45
Бешикташ 1
Спортинг 4
19 жовтня 19:45
Брюгге 1
Манчестер Сіті 5
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 26’
Шахтар 0
Реал 0
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Без Луніна Реал пропустить двічі. Сміливий прогноз ексфорварда Шахтаря

Андрій Трофімов
19 жовтня, 16:28
Олег Матвєєв вважає, що матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів між Шахтарем і Реалом завершиться з рахунком 2: 2

Команди будуть грати в атакувальний футбол

Сьогодні на "Олімпійському" в Києві Шахтар прийме Реал у Лізі чемпіонів. Напередодні наставник мадридців Карло Анчелотті пояснив, чому не грає Андрій Лунін.

А першому номеру Реала Тібо Куртуа передрікає багато роботи колишній нападник Шахтаря Олег Матвєєв. Він упевнений, що бельгійський воротар пропустить мінімум двічі.

Реклама

Дивіться також: онлайн матчу Шахтар – Реал

"Думаю, що сьогоднішній поєдинок буде проходити за тим же сценарієм, що і недавній матч гірників з Інтером. Команди зроблять ставку на атаку, але особливо ризикувати не будуть.

Не думаю, що дві перемоги Шахтаря над Реалом в останніх очних матчах якось позначаться на сьогоднішній грі. І хоча Реал вже не так грізний, як раніше, у нього вистачає запасу міцності, щоб сьогодні не програти. На мій погляд, матч у Києві завершиться результативною нічиєю – 2:2", – цитує Матвєєва meta-ratings.com.ua.

Положення в групі. Після двох турів групу D очолює молдавський Шериф з українським тренером Юрієм Вернидубом, команда обіграла вдома Шахтар і на виїзді – Реал. Мадридці йдуть другими, "гірники" – четвертими. Тому сьогодні Шахтарю потрібна перемога над найтитулованішим клубом світу!

Реклама

Читайте також:

Реклама