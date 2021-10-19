Без Луніна Реал пропустить двічі. Сміливий прогноз ексфорварда Шахтаря

Команди будуть грати в атакувальний футбол

Сьогодні на "Олімпійському" в Києві Шахтар прийме Реал у Лізі чемпіонів. Напередодні наставник мадридців Карло Анчелотті пояснив, чому не грає Андрій Лунін.

А першому номеру Реала Тібо Куртуа передрікає багато роботи колишній нападник Шахтаря Олег Матвєєв. Він упевнений, що бельгійський воротар пропустить мінімум двічі.

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"Думаю, що сьогоднішній поєдинок буде проходити за тим же сценарієм, що і недавній матч гірників з Інтером. Команди зроблять ставку на атаку, але особливо ризикувати не будуть. Не думаю, що дві перемоги Шахтаря над Реалом в останніх очних матчах якось позначаться на сьогоднішній грі. І хоча Реал вже не так грізний, як раніше, у нього вистачає запасу міцності, щоб сьогодні не програти. На мій погляд, матч у Києві завершиться результативною нічиєю – 2:2", – цитує Матвєєва meta-ratings.com.ua.

Положення в групі. Після двох турів групу D очолює молдавський Шериф з українським тренером Юрієм Вернидубом, команда обіграла вдома Шахтар і на виїзді – Реал. Мадридці йдуть другими, "гірники" – четвертими. Тому сьогодні Шахтарю потрібна перемога над найтитулованішим клубом світу!