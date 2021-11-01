1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
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Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
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Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
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Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
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Вільярреал --
Янг Бойз --
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Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
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Севілья --
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Ювентус --
Зеніт --
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Без Агуеро, Піке та Педрі: Барселона опублікувала заявку на матч з Динамо

Павло Василенко
1 листопада, 17:53
У поєдинку четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів Динамо зіграє із Барселоною

Барселона ще не вийшла з кризи / Фото: REUTERS

Тренерський штаб каталонської команди оголосив заявку на гру із киянами. Зазначимо відсутність нападаючого Серхіо Агуеро, який через проблеми із серцем не дограв поєдинок 12-го туру Прімери з Алавесом (1:1).

Раніше ми писали, що Динамо та Шахтар награли на спільний антирекорд у Лізі чемпіонів.

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Також матч з Динамо пропустять Жерар Піке та Педрі, але включені до списку гравців Ансу Фаті та Усман Дембеле.

Нагадаємо, що Барселону до поєдинку з київською командою готує Серхі Бархуан, який призначений виконувачем обов'язків головного тренера після звільнення Рональда Кумана.

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Матч Динамо – Барселона відбудеться 2 листопада. Матч пройде у Києві, початок – 22:00.

Каталонці здобули першу перемогу в груповому турнірі над київським Динамо (1:0) у рідних стінах після розгромних поразок по 0:3 від Баварії та Бенфіки у двох стартових турах Ліги чемпіонів.

Груповий етап

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Група E