Без Агуеро, Піке та Педрі: Барселона опублікувала заявку на матч з Динамо

Барселона ще не вийшла з кризи / Фото: REUTERS

Тренерський штаб каталонської команди оголосив заявку на гру із киянами. Зазначимо відсутність нападаючого Серхіо Агуеро, який через проблеми із серцем не дограв поєдинок 12-го туру Прімери з Алавесом (1:1).

Раніше ми писали, що Динамо та Шахтар награли на спільний антирекорд у Лізі чемпіонів.

Реклама

Також матч з Динамо пропустять Жерар Піке та Педрі, але включені до списку гравців Ансу Фаті та Усман Дембеле.

Нагадаємо, що Барселону до поєдинку з київською командою готує Серхі Бархуан, який призначений виконувачем обов'язків головного тренера після звільнення Рональда Кумана.

Реклама

Матч Динамо – Барселона відбудеться 2 листопада. Матч пройде у Києві, початок – 22:00.

Каталонці здобули першу перемогу в груповому турнірі над київським Динамо (1:0) у рідних стінах після розгромних поразок по 0:3 від Баварії та Бенфіки у двох стартових турах Ліги чемпіонів.

Груповий етап

Реклама

Група E