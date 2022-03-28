Жорстоке знищення інфраструктури. Окупанти зруйнували льодову арену у Маріуполі

Російські війська обстріляли Mariupol Ice Center / Фото: Колаж: Сьогодні

Маріуполь продовжує перебувати в оточенні. Російські військові повністю контролюють усі дороги до міста.Окупанти не дозволяють вивозити з Маріуполя навіть тіла загиблих українських захисників.

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У місті-герої практично не залишилося будинків, які не постраждали від постійних обстрілів. Одна з атак мирного Маріуполя завершилася руйнуванням спортивного об'єкту – постраждав новий Mariupol Ice Center, повідомляє Маріупольське телебачення.

Льодовий центр відкрився лише півтора року тому (22 жовтня 2020 року) й служив домашньою ареною для хокейного клубу Маріуполь. Також тут займалися юні хокеїсти та фігуристи, а мешканці міста могли використовувати ковзанку для аматорського прокату.

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