"Бережіться невірних друзів": Равіль Сафіуллін – про скандал у Федерації легкої атлетики України

Равіль Сафіуллін / Фото: Сегодня|Спорт

Легку атлетику України потужно штормить. З одного з наймедальніших олімпійських видів спорту вона перетворилася на найскандальніший. У результаті федерація залишилася без президента, а спортсмени – без головного тренера.

Чому так сталося ми дізналися від безпосереднього учасника подій, вже колишнього голови ФЛАУ Равіля Сафіулліна.

Трохи більше як рік тому Рафіль Сафович несподівано для багатьох очолив Федерацію легкої атлетики. Несподівано, бо не мав жодного стосунку до цього виду спорту.

Раніше працював першим віце-президентом футбольного клубу "Шахтар", очолював Професійну футбольну лігу України, міністерство молоді та спорту.

Чому легка атлетика? Як зараз думає Сафіуллін, його покликали, щоб посунути з посади колишнього голову ФЛАУ Ігоря Гоцула, восьмирічна діяльність якого на цій посаді, призвела до її занепаду.

"Я не планував йти в легку атлетику, проте, після тривалого спілкування з Сергієм Бубкою, Оленою Говоровою, Вадимом Гутцайтом, зрештою, я погодився".

На виборах Сафіуллін переміг Гоцула за голосами – 16:11. Від попередника залишився нуль на рахунках та борги 5,5 млн гривень. Тож довелося Равілю Сафовичу засукати рукави та розгрібати авгієві стайні.

Але якщо фінансові проблеми можна вирішити швидко, то зі спортивними результатами це не працює. Чого гріха таїти, легкоатлети неважливо виступили на Олімпіаді-2020, всього одна медаль – Ярослави Магучіх.

І восени настав час обирати нового головного тренера. Ось тут пішла коса на камінь.

Равіль Сафович запропонував свою кандидатуру Олександра Апайчева. А ось комісія ФЛАУ на чолі з першим віце-президентом організації Оленою Говоровою підтримала Михайла Хмеля, хоча спочатку її кандидатурою був Сергєєв О.А., який згодом знявся з конкурсу.

"Апайчев уже працював головним тренером збірної, але після Олімпіади-2012, на тлі корупційного скандалу у федерації, написав заяву. І я, тоді міністром, підписав її. Олександр Валентинович сьогодні працює в Таїланді, але після мого обрання ми почали спілкуватися. І тепер на виборах головного тренера я зупинився на його кандидатурі, оскільки був упевнений, що він може зупинити падіння даного виду спорту і підняти результати збірної на високий рівень. Ви навіть не уявляєте, яку він мені аналітику присилав – детально розбирав кожну дисципліну. Які у нас результати були, які є. Де ріст, чому падіння. Хто у резерві", – пояснює Сафіуллін свою позицію.

Але паралельно комісія ФЛАУ розглядала заявки всіх тренерів, які захотіли взяти участь у конкурсі. У комісію входило семеро людей – двоє обрали Апайчева, п'ятеро за Хмеля.

Михайло Хмель народився в Казахстані, але його батько із Запоріжжя. Після навчання у Москві він приїхав працювати до Києва. Потім поїхав до Австралії, де працював із місцевими легкоатлетами, також тренував спортсменів у США, Нідерландах та Великій Британії. Працював в академії футбольного клубу Челсі, з такими гравцями, як Джон Террі та Ніколя Анелька.

Начебто кандидатура солідна і не можна сказати, що Сафіуллін був налаштований проти Хмеля:

"Я зателефонував одному з авторитетних членів комісії ФЛАУ Віталію Петрову (це колишній тренер Бубки), дізнатися його думку. Віталій Афанасієвич мені й каже: "Найсильніший з кандидатів – Апайчев, другий – Хмель, оптимальний варіант – якби вони пішли в парі" .

Я погодився, що це чудовий варіант. Я був прихильником того, щоб їх поєднати – тренер, який знає нашу кухню та працює за кордоном, плюс тренер, який має великий досвід роботи за кордоном, це чудовий тандем".

Після спілкування з Петровим, Равіль Сафович дзвонить Апайчеву і пропонує розглянути варіант роботи з Хмелем у разі перемоги в конкурсі. А, Апайчев каже: "Я ж Мишка знаю добре". Далі вони домовляються про наступне – Апайчев – головний тренер збірної, а Хмель – головний зі спринту… "Але перед самими виборами всі ці домовленості з боку Хмеля були забуті. Чому так сталося – я не знаю досі", – розповідає Сафіуллін.

Незважаючи на доводи президента ФЛАУ Равіля Сафіулліна, комісія на чолі з першим віце-президентом Оленою Говоровою зайняла іншу позицію, проігнорувавши його думку.

Їхні аргументи були такі: Апайчев – груба і жорстка людина. З ним важко працювати. В цілому – будь-хто, аби не Апайчев.

Рафіль Сафович парирував випади опонентів, порівнявши свого кандидата з легендами тренерського цеху Валерієм Лобановським та Ігорем Турчиним.

"У моєму розумінні строгість та дисципліна – це важливі якості. Лобановський був жорсткий? Дуже жорсткий! Але який результат був! Ігор Турчин – прихильник "залізної" дисципліни, зробив жіночий гандбольний Спартак 13-разовим володарем Кубка європейських чемпіонів, 20-разовим чемпіоном Радянського Союзу! Це єдина команда з ігрових видів спорту, яка занесена до Книги рекордів Гіннесса. Київський Спартак, а не футбольні Реал чи Барселона", – каже Сафіуллін...

Головного тренера національної команди затверджує комісія міністерства спорту. Вже перед її початком був очевидний конфлікт між Сафіулліним та Говоровою, які відстоювали своїх кандидатів. (На засіданні комісії був присутній міністр – Гутцайт В.М.)

Равіль Сафович не намагався його загострювати, а лише попросив глянути об'єктивно на ситуацію. Він президент федерації, а значить він відповідальний за результат. Тому логічно, щоби призначили тренером його кандидата. Адже за результат питатимуть із Сафіулліна, а не з Говорової чи комісії

"Я комісії сказав, що легкій атлетиці потрібен суворий тренер, жорсткий, але справедливий, який налагодив би роботу в команді. І у мене прохання до вас – призначити тренером Апайчева. Я бачу, що ця людина профі у своїй справі і може досягти результату. Якщо я роблю все, щоб тримати на плаву федерацію, напевно, я маю робити ставку на того, кому довіряю. І відповідальність за належну атмосферу в колективі я беру на себе.

Загалом у мене було три пропозиції:

Призначити головним тренером збірної України Олександра Апайчева. Апайчев сам призначає тренерів у спринті, метанні, стрибках тощо. Тобто наводить свою команду. Укласти контракт із тренерським колективом на весь олімпійський цикл. Він має вивести команду на пік форми до Парижа-2024. А якщо вибирати тренера на рік, то в цьому я вбачаю повне нерозуміння організації процесу підготовки спортсменів, чи недовіру до кандидата (тоді навіщо такий тренер взагалі потрібний), а ще й корупцію.

На жаль, жодна з моїх пропозицій не була виконана. Коли мені про це сказали, я одразу написав заяву про звільнення".

Лише після того як Равіль Сафович подав у відставку, йому зателефонував міністр Вадим Гутцайт. Мовляв, що сталося? Чому? Забери заяву. "Я говорю: "Ти ж чудово знав, що є конфлікт у федерації. Чому раніше не дзвонив? Чому не запропонував сісти за стіл переговорів? І своїх рішень я ніколи не змінюю. Це зрада".

"Я не знаю, як з ними далі можна працювати після цього. Вони ж самі просили мене очолити федерацію, а коли, у нелегкій боротьбі, це було зроблено, організація стала ставати на ноги, об'єднуватися, адже тільки таким чином можна вирішувати поставлені завдання, враження, що вони зробили крок назад, щоб зробити підніжку... Чому? Я не знаходжу відповіді. Вважаю, що на міністра Гутцайта подіяла радниця Офіса президента Говорова. Думка Олени Іванівни виявилася вище думки президента федерації.

Але ж ми скільки років разом працювали. Особливо з Вадимом Марковичем. Коли я був міністром, він прийшов до мене, після чого очолив олімпійську базу у Кончі-Заспі. Договір був укладений на 5 років, не на один рік.

Я підтримав Гутцайта після Олімпіади-2020, хоча багато хто називав її провальною, піддавали критиці дії міністра міністра, заради об'єктивності – необґрунтовано. У нас із Вадимом Марковичем були чудові стосунки і він знав про існування конфлікту між мною та Оленою Іванівною у питанні вибору головного тренера, але нічого не зробив для його вирішення, навіть не спробував.

Знаєте, після цього я згадав відому цитату: "Врятуй мене Боже від друзів, а з ворогами я сам впораюся". Багато хто вважав, що вона належить Вольтерові. Історики підняли всі його праці, але не знайшли цього виразу. Приписували знаменитому полководцю Людовіка XIV, герцогу де Віллару. А, ось на шаблі польського короля Яна Собеського було написано таке: "Бережись невірних друзів, а від ворогів я тебе захищу". Якби я знав про такий напис, мабуть був би обачнішим у спілкуванні з олімпійським чемпіоном у даному виді фехтування".

Після того, як Равіль Сафіуллін подав у відставку, разом із ним написали заяву ще п'ять людей, у тому числі всі, хто має право підпису. Практично припинялася діяльність федерації. "На засіданні Ради ФЛАУ мене просили залишитися. Але я сказав, що не змінюю своїх рішень. Хочу, щоб для міністерства це було уроком. Щоб вони зрозуміли, до чого призводять необдумані, на догоду комусь прийняті рішення. За статутом я повинен був призначити наступника до виборів. Але я запропонував це зробити Раді ФЛАУ. І вона не обрала виконувачем обов'язків Говорову як першого віце-президента! Хоча перед цим Говорова написала заяву, що вона приступає до роботи. Таким чином члени Ради ФЛАУ оцінили дії Олени Іванівни"!

Наразі федерацією керує віце-президент – Пронін Євген Ігорович.

На засіданні Ради ФЛАУ був присутній народний депутат від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу. По закінченні він пропонував мені сісти за стіл переговорів з Говоровою, на що я відповів категоричною відмовою, мені нема про що більше говорити з Оленою Іванівною.

Комічність ситуації полягає в тому, що за кілька тижнів після свого обрання Михайло Хмель відмовився від посади головного тренера, пославшись на сімейні обставини

"І тепер у мене питання до комісії, Говорової та міністра. Коли ви обирали тренера, ви з ним спілкувалися чи ні? Якщо так, то чи йшлося про легку атлетику України? Ви знаєте, що його родина в Голландії? Ви питали, де він житиме під час роботи – в Україні чи Голландії? Хто відповість за таку "ефективну" роботу комісії, сплачену платниками податків України?"

"Говорова, як радник Офісу Зеленського з питань спорту, і Гутцайт, як міністр молоді та спорту, стоять на чолі спортивної піраміди нашої країни. Вони повинні робити все, щоб спорт, а отже, і федерації розвивалися, їхні ж дії ледь не зупинили діяльність Федерації легкої атлетики України. Потрібно віддати належне членам Ради ФЛАУ, які не дозволили це зробити. Мабуть, на помсту за незговірливість міністр пригрозив ФЛАУ не продовжувати договір про проведення експерименту, що дозволяє Федерації самостійно планувати свою діяльність. Що це? Показати хто в домі господар? Слід було б покаятися за те, що за 2,5 роки до Олімпійських ігор завдяки міністерству молоді та спорту федерація легкої атлетики залишилася без головного тренера, а не зводити з нею рахунки".

За словами Равіля Сафовича, не лише у легкоатлетів проблеми. Вони існують і в інших федераціях.

"До мене заходив Микола Мільчев. Олімпійський чемпіон-2000, учасник чотирьох Олімпіад у стендовій стрільбі, він ніс прапор України на відкритті Ігор у Ріо-2016. Скаржився, що у них, у федерації, конфлікт. Якийсь бізнесмен під Києвом збудував стенд і уявив себе царем, мовляв, тепер усі змагання проходитимуть у нього, інакше він зніме Мільчева з посади головного тренера, Мільчев іде до міністра з проханням розібратися, на що йому рекомендують звернутися до поліції.

Звернулась Асоціація кінного спорту, розповіла про розбіжності в їх федерації та подальше заслуховування цього питання на певній комісії до Мінспорту. Я розповів про це міністру спорту та його першому заму, просив їх вислухати і прийняти об'єктивне рішення, що дозволило б погасити конфлікт і сприяло б розвитку цього виду спорту. Так вони і зробили, дуже уважно вислухали протягом аж 3 хвилин і відмовили. Асоціація з таким підходом не змирилася і звернувшись до судових органів на сьогоднішній день виграла близько 10 судів!

Місія міністра полягає у тому, щоб вирішувати такі проблеми. Посадити за стіл переговорів зацікавлені сторони та вирішити конфлікт. Так, може і треба буде звернутися до поліції, але тільки тоді, коли буде вичерпано всі можливості.

А невтручання та небажання розбиратися призводить до таких наслідків".