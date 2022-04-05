Бенфіка – Ліверпуль: онлайн-трансляція Ліги чемпіонів

/ Фото: Reuters

У вівторок, 5 квітня, стартують перші чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів. У Лісабоні Бенфіка зустрічається із Ліверпулем.

Бенфіка дійшла до 1/4 фіналу вперше за шість сезонів, а півфінал не виходила з 1990 року. Усі чотири чвертьфінали в еру Ліги чемпіонів вона програла. Ліверпуль потрапив у вісімку найкращих вчетверте за п'ять років. Минулий розіграш для нього завершився на цій стадії.

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку у Лісабоні.

БЕНФІКА – ЛІВЕРПУЛЬ

Реклама

Історія протистояння

Востаннє команди зустрічалися у турнірах УЄФА у 1/4 фіналу Ліги Європи-2009/10. Бенфіка здобула вольову перемогу в Лісабоні (2:1). Ліверпуль потім виграв удома 4:1.

У сезоні 2005/06 Бенфіка вибила Ліверпуль у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Англійці були на той момент володарями трофея. Єдиний гол у першому матчі у Лісабоні забив Луїзао, нинішній директор Бенфіки. У Ліверпулі за "орлів" забили Сімау та Фабріціо Мікколі (2:0).

Три інші поєдинки припали ще на Кубок європейських чемпіонів. У кожному з тих сезонів Ліверпуль сягав фіналу. У сезоні 1984/85 Іан Раш зробив хет-трик у матчі-відповіді першого кола. Він приніс мерсисайдцям перемогу 3:1 удома та 3:2 за сумою. У фіналі Ліверпуль програв "Ювентусу".

Раш забив в обох матчах 1/4 фіналу Кубка чемпіонів-1983/84. Англійці виграли вдома 1:0, а у гостях розгромили суперника 4:1. У фіналі турніру Ліверпуль узяв гору над Ромою.

У сезоні 1977/78 володарі трофею також пройшли Бенфіку в 1/4 фіналу і згодом захистили титул. За домашньою перемогою 2:1 була гостьова 4:1.

Цитати тренерів

Нелсон Верісіму, головний тренер Бенфіки:

"Ліверпуль чудово діє як команда і має дуже сильний підбір гравців, а ще там чудовий тренер. Все це говорить про те, що ми повинні зіграти на найвищому рівні в обох матчах. Це буде важке протистояння, але шанси команд приблизно рівні".

Юрген Клопп, головний тренер Ліверпуля:

"Нам потрібна пристрасть, психологічна стійкість та азарт. Неможливо купити це. Ви повинні розвиватися як гравець, як тренер і як команда. З часом починаєш судити про речі спокійніше. Це досвід. Раніше, за рахунку 1:0, ми продовжували бігти як божевільні. . Я хочу, щоб мої гравці думали правильно"

Хто фаворит

Букмекери не сумніваються, що англійський клуб вийде до півфіналу. Котирування на прохід Ліверпуля – 1.05, на прохід Бенфіки – 10.00.

Щодо конкретного матчу, то тут ситуація наступна: перемога Бенфіки – 9.00, нічия – 5.20, перемога Ліверпуля – 1.37.

Де дивитись

В Україні поєдинок можна буде переглянути на інтернет-платформі Мегого .

Коли матч у відповідь

У Ліверпулі команди зустрінуться 13 квітня.

Нове правило

У сезоні 2021/22 змінилися правила: за рівного рахунку за сумою двох матчів після відповідного призначається додатковий час і за необхідності серія пенальті, незалежно від кількості забитих командами голів на виїзді.