Бенфіка – Динамо: відео голів матчу Ліги чемпіонів

Бенфика vs Динамо / Фото: Reuters

Зустріч відбувається на легендарному стадіоні "Ештадіу та Луж" у Лісабоні. Ми вели онлайн матчу Бенфіка – Динамо із докладним описом усіх ключових подій.

Першими рахунок у матчі мали відкривати динамівці. Буяльський отримав м'яч перед воротарем суперника та викотив партнеру на порожні ворота. Віктору, здавалося, нічого не заважало відкрити рахунок, але вінгер Динамо пробив вище за ворота.

Реклама

Не забиваєш ти – забивають тобі. Роман Яремчук отримав передачу з флангу від Жао Маріо та зблизька пробив у ближній кут воріт – 1:0.

Через сім хвилин у ворота "Динамо" залетів другий м'яч. Після рикошету від Беньяміна Вербича, м'яч відскочив до Жілберто, який виявився один перед воротами Бущана і спокійно переграв голкіпера 2:0.