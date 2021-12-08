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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Бенфіка – Динамо: де дивитись останній матч команди Луческу у Лізі чемпіонів

Олександр Трикіша
8 грудня, 10:22
У середу, 8 грудня, київське Динамо проведе заключний поєдинок у поточній Лізі чемпіонів. Протистоятиме йому португальська Бенфіка. Матч можна дивитися на ТБ та в інтернеті

Динамо боротиметься за 2,8 млн євро / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Матч Бенфіка – Динамо пройде на стадіоні "Да Луж" у Лісабоні та розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляція Бенфіка – Динамо вже доступна на нашому сайті

Де дивитись матч Бенфіка – Динамо

  • Megogo (Україна)
  • Arena Sport 10 HD Croatia
  • Arena Sport 2 HD Serbia
  • beIN Connect FRANCE
  • beIN Connect MENA
  • beIN Sports France 6 HD max
  • beIN Sports MENA English 2 HD
  • Blue Sport Events LIVE
  • BT Sport Extra 2
  • C Більше Streaming Finland
  • C Більше Streaming Sweden
  • Cosmote Sport 7 HD
  • Cytavision Sports 7 HD
  • Digi Sport 2 Romania HD
  • Eleven Sports 1 Portugal HD
  • Look Sport RO 3 HD
  • M. Liga de Campeones 4
  • Матч! Футбол 3 HD
  • Pickx+ Sports 6
  • Polsat Sport Premium 3 HD
  • Sky Sport 254 Italia HD
  • Sky Sport 7 Austria HD
  • Stöd 2 Sport 4
  • SuperSport Variety 2 HD
  • Telekom Sport RO 3 HD
  • TSN Malta 3 HD
  • ViaPlay Denmark HD
  • Ziggo Sport Golf

За тур до фінішу групового етапу Динамо втратило шанси на вихід із групи. Кияни не зможуть піднятися вище за четверте місце навіть у разі перемоги. Натомість є стимул поборотися за додаткові 2,8 млн. євро, які передбачені за перемогу на груповому етапі.

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Бенфіка йде на третьому рядку. У разі перемоги над Динамо та втрати очок Барселони у паралельному матчі проти Баварії португальці піднімуться на другий рядок, тож мотивація сьогодні у них буде позамежна.

Букмекери практично не сумніваються у перемозі Бенфіки: коефіцієнт на перемогу команди Жорже Жезуша – 1.30, на нічию – 6.10, на перемогу Динамо – 11.50.