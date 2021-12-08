Бенфіка – Динамо: де дивитись останній матч команди Луческу у Лізі чемпіонів

Динамо боротиметься за 2,8 млн євро / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Матч Бенфіка – Динамо пройде на стадіоні "Да Луж" у Лісабоні та розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляція Бенфіка – Динамо вже доступна на нашому сайті

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За тур до фінішу групового етапу Динамо втратило шанси на вихід із групи. Кияни не зможуть піднятися вище за четверте місце навіть у разі перемоги. Натомість є стимул поборотися за додаткові 2,8 млн. євро, які передбачені за перемогу на груповому етапі.

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Бенфіка йде на третьому рядку. У разі перемоги над Динамо та втрати очок Барселони у паралельному матчі проти Баварії португальці піднімуться на другий рядок, тож мотивація сьогодні у них буде позамежна.

Букмекери практично не сумніваються у перемозі Бенфіки: коефіцієнт на перемогу команди Жорже Жезуша – 1.30, на нічию – 6.10, на перемогу Динамо – 11.50.