Бенфіка – Аякс: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Бенфіка vs Аякс / Фото: Колаж: Сьогодні

Початок першої гри 1/8 Ліги чемпіонів Бенфіка – Аякс – у середу, 23 лютого, о 22:00 за київським часом. Бенфіка – Аякс: де дивитися матч.

Реклама

Бенфіка потрапила до 1/8 фіналу ЛЧ як володар другого місця у групі Е, де поступилася Баварії, але обійшла Барселону та київське Динамо.

Яремчук обійшов Динамо / Фото: Getty Images

Аякс вийшов у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, вигравши всі шість матчів у групі С зі Спортингом, дортмундською Боруссією та Бешикташем.

Історія протистоянь

Бенфіка двічі брала Кубок чемпіонів, Аякс – чотири рази. Попереднього разу команди перетиналися на груповому етапі ЛЧ-2018/19. Тоді Аякс виграв 1:0 у Амстердамі, а матч у Лісабоні завершився з рахунком 1:1. Амстердамський клуб вибив Бенфіку у чвертьфіналі на шляху до фіналу Кубка чемпіонів у 1969 році. 1972-го Аякс завоював трофей, вибивши в півфіналі саме Бенфіку.

Орієнтовні склади від УЄФА

БЕНФІКА: Влоходимос; Лазаро, ﻿Отаменді, Вертонген, Грімальдо; Вайгль, Жоау Маріу, Таарабт, Паулу Бернард; Рафа Сілва, Дарвін Нуньєс

Влоходимос; Лазаро, ﻿Отаменді, Вертонген, Грімальдо; Вайгль, Жоау Маріу, Таарабт, Паулу Бернард; Рафа Сілва, Дарвін Нуньєс АЯКС: Пасвеєр; Мазрауї, Тімбер, Мартінес, Блінд; Альварес, Бергхейс, Классен; Антоні, Алле, Тадіч

Скасування правила виїзного гола

Нагадаємо, у сезоні 2021/22 змінилися правила двоматчевих протистоянь: за рівного рахунку за сумою двох ігор після відповідної призначається додатковий час і за необхідності серія пенальті, незалежно від кількості забитих командами голів на виїзді.

Заяви тренерів

Головний тренер Бенфіки Нелсон Веріссіму: "Це мій дебют у першій команді. Це важливий матч, але для команди він навіть важливіший, ніж для мене. Нам протистоятиме дуже класний суперник. Аякс зараз є однією з найкращих команд Європи. У них є сильні сторони, але є й недоліки, якими ми хочемо скористатися. Розуміємо, що доведеться важко, але налаштовані ми рішуче. Треба намагатися комбінувати і одночасно добре захищатися без м'яча. На мою думку, шанси 50 на 50".

Головний тренер Аякса Ерік тен Хаг: "Ми вивчили манеру гри Бенфіки і більш ніж готові до матчу. У нас розроблено план на матч, але врешті-решт це футболістам потрібно буде приймати правильні рішення та грамотно читати гру, щоб перемогти".

Прогноз на матч

На думку аналітиків, Аякс є фаворитом зустрічі . Котирування на перемогу команди з Амстердаму рівні 1.76 , тоді як на Бенфіку – 4.50 . Коефіцієнт на нічию становить 4.00 . Імовірність результатів матчу у відсотках:

перемога Бенфіки – 22%

нічия – 24%

перемога Аякса – 54%

найімовірніший рахунок – 1:1

Що ж до проходу в 1/4 фіналу, то тут перевага Аякса ще більш переконлива – 1.24 проти 4.30 на португальці. В процентах – 77% – на 23%. Зустріч у відповідь пройде в Амстердамі 15 березня.

Де дивитись матч

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Бенфіка – Аякс у Лісабоні на стадіоні "Ештадіу Да Луж" у середу, 23 лютого, починаючи з 22:00 за Києвом, покаже Мегого.