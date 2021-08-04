Беленюк пояснив свій гопак на Олімпіаді: "Українці чекають на перемоги на всіх фронтах"

Гопак від Беленюка / Фото: REUTERS

Сьогодні Жан Беленюк приніс Україні першу золоту медаль Олімпійських ігор у Токіо. Відразу після перемоги в фіналі Жан станцював гопак.

"Для мене стало вже традицією святкувати значущі перемоги українським народним танцем. Це було на чемпіонаті Європи, на Європейських іграх і сьогодні на Олімпійських іграх. У дитинстві я займався танцями, і деякі навички залишилися. Роблю я це, щоб надихнути і дати позитивний заряд українцям, які чекають перемог на всіх фронтах", – заявив Жан.

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Зазначимо, що Беленюк раніше заявляв, що після Олімпіади-2020 завершить спортивну кар'єру і зосередиться на політиці. Жан є депутатом Верховної Ради України.

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