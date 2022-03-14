Тікають, як щури з корабля, що тоне. Непереможений чеченець зрікся Росії

Міжнародна спільнота відреагувала на агресію Росії проти України і запровадила санкції проти спортсменів з країни-окупанта.

Щоб залишитися у світовому спорті, російські атлети почали відмовлятися від своїх паспортів. Одним із таких відмовників виявився Артур Бетербієв.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум зараз домовляється щодо об'єднавчого поєдинку Бетербієва з іншим чемпіоном напівважкої ваги Джо Смітом-молодшим, який має відбутися 18 червня у Нью-Йорку. Але для того щоб санкції не торкнулися його підопічного, Арум заявив, що Бетербієв має канадський паспорт.

"Це абсурд, оскільки Бетербієв є законним резидентом Канади. Він мешкає там уже багато років.

Має канадський паспорт. І він не має жодного відношення до Росії. З ним все інакше, ніж із Біволом, який проживає у Росії. Бетербієв – канадець.

Бетербієв приїхав із Чечні. У нього не російський, а канадський паспорт. І для багатьох очевидно, що він змінив громадянство не через цю війну. Він використовує цей паспорт уже протягом п'яти років. Настав час, коли він стає частиною іншої держави, а не того місця, де він народився", – цитує Арума vringe.com.