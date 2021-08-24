Баюл зізналася в любові до США в День незалежності України

Оксана Баюл більше не українка / Фото: Instagram

Оксана Баюл більше не вважає себе українкою. Після відмови від українського паспорта спортсменка закутала в зоряно-смугастий прапор США.

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"Якщо тебе не люблять – не випрошуй любов. Якщо тобі не вірять – не виправдовуйся. Якщо тебе не цінують – не доказуй", – написала Оксана в Instagram і додала смайлики в вигляді сердечка і американського прапора.

А перед цим Баюл показала себе голою. Після прощання з Україною фігуристка показу фото в стилі ню.

Хто така Оксана Баюл

Оксана Баюл стала першою олімпійською чемпіонкою в історії незалежної України. Фігуристка завоювала золоту медаль на Олімпіаді-1994 року в Ліллехаммері.

Після цього спортсменка перебралася в США і живе там по сьогоднішній день. За океаном Баюл запам'яталася скандалом через аварію в стані алкогольного сп'яніння, після чого змушена була пройти реабілітацію.

У 2016 році Баюл судилася з Україною, вимагаючи 50 мільйонів доларів за використання її імені та біографічної інформації. У 2018-му суд прийняв рішення на користь України, спортсменка подала апеляцію, але і її програла.

Фігуристка також відома своїми проросійськими поглядами. Раніше вона заявляла, що "Україні треба дружити з Росією", А тепер дивується, що не отримала запрошення до Києва від президента країни.